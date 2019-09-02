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Почему "Милавица" теряет продажи?

Продажи эстонской Silvano Fashion Group, которая является одним из крупнейших производителей и дистрибуторов женского белья в постсоветском регионе, по итогам первого полугодия сократились почти на 10%. Падение затронуло все рынки, включая Беларусь.


Согласно полугодовому отчету SFG, объем продаж компании в январе-июне составил 30, 264 млн евро. Это на 9,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Реализация  продукции  на самом важном для группы российском рынке (на него приходится почти 60% всех объемов продаж) составила в рассматриваемый период 18,133 млн евро. И это на 11,8% меньше, чем было годом ранее.

В Беларуси, на территории которой находятся основные производственные активы группы («Милавица», «Юнона», «Джимил») продажи упали на 1,4% и составили чуть более 8 млн евро. В нашей стране  группа также владеет 100% долей в розничной компании «Сильвано Фэшн» (61 собственный магазин) и 50% в логистической компании «Балтспед логистик».


Меньше, чем в первом полугодии 2018 года, было продано женского белья под главными брендами Milavitsa и Lauma в Украине (около 1 млн евро, падение на 42,6%) и в балтийских странах (635 тыс. евро, падение на 13,5%).

Финансовые показатели тоже пошли вниз. Чистая прибыль за указанный период упала на 14,4% и составила 7,2 млн евро.

В отчете не сообщается о причинах снижения продаж и чистой прибыли. 
Источник: zautra.by
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