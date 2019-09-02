Как сообщает литовское издание vz.lt, представители консорциума MT Group и Rafako обратились к правительству Литвы с предложением пересмотреть результаты торгов по определению подрядчика строительства стратегического газопровода между Польшей и Литвой.





«Информация в литовских и зарубежных СМИ дает нам обоснованные сомнения в том, что компания, объявленная победителем, может представлять угрозу национальной безопасности», - заявил в письме представитель консорциума С. Куницкас .





По сообщению компании, в средствах массовой информации появилась новая информация о деятельности компаний ЗАО «Алвора» и реализованных ею энергетических проектах в России и Беларуси. Эти обстоятельства, по мнению авторов обращения, предполагают, что претензии, предъявленные ранее и послужившие поводом к исключению из торгов литовско-белорусского консорциумв KRS и «Белтрубопроводстроя», должны быть применены и к компании-победителю Alvora.









Напомним, что в июле этого года литовские спецслужбы не допустили альянс каунасской компании KRS и ее белорусского партнера «Белтрубопроводстрой» к контракту на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей. Они посчитали, что победа белорусов может угрожать «национальной безопасности» страны.





За соотечественников, которые сделали на тендере самое выгодное предложение, заступился белорусский МИД. Ведомство заявило официальный протест. Но это не помешало организаторам торгов продолжить их без литовско-белорусского участника и признать победителем литовскую компанию Alvora.





Как указывает С. Куницкас, дочерние предприятия Alvora работают по подрядам на стройках нефтепроводов, газопроводов, энергетических объектах в России и Беларуси. И заказы из этих страны формируют значительную часть оборота компании, выбранной строить стратегический газопровод в Литве.





В частности, литовцы в 2017-2018 годах принимали участие в строительстве на территории Беларуси такого стратегического объекта как нефтепродуктопровод Новополоцк — Фаниполь.









Сдать 165 километровый газопровод, расположенный между компрессорной станцией Яуниунай в Ширвинтском районе и литовско-польской границы в Ладзияйском районе, планируется в конце 2021 года. Заказчиками проекта являются газотранспортные компании Литвы и Польши — Amber Grid и Gaz-System.



