Торговые войны, которые США ведут уже чуть ли не со всем миром, вселяют все большую неуверенность в инвесторов, которые стремятся забирать средства из развивающихся стран и вкладывать их в долларовые активы.





В начале прошедшей недели ситуация усугубилась в связи с тем, что 23 августа в Китае сообщили о введении дополнительных пошлин на импортируемые американские товары на 75 млрд. долларов в год.





Президент США Дональд Трамп тут же сообщил о намерении дополнительно повысить пошлины на китайские товары и призвал американские компании к выводу производства из Китая.





Это привело к падению курсов развивающихся валют по отношению к доллару. Российский рубль не стал исключением, хотя в начале прошедшей недели его еще поддерживали продажи валюты российскими экспортерами для уплаты налогов.





Тем не менее, курс доллара на Московской бирже вновь приблизился к уровню 67 российских рублей за доллар.





Ситуацию несколько разрядило то, что Китай и Дональд Трамп в конце прошлой недели предприняли некоторые шаги к примирению и заявили о готовности возобновить торговые переговоры.





При этом Китай постепенно снижал курс юаня по отношению к доллару. В результате официальный курс доллара по отношению к юаню, устанавливаемый Народным банком Китая, в середине прошедшей недели достиг 7,1703 юаня, причем рост курса наблюдался 11 дней подряд.





Что касается курса евро против доллара на рынке форекс, то он колебался без ярко выраженной тенденции.





Некоторое давление на европейскую валюту оказало падение курса британского фунта против доллара, вызванное решением премьер-министра Британии Бориса Джонсона о приостановке до 14 октября деятельности британского парламента. Он опасается, что они сделают невозможным выход страны из ЕС без заключения соглашения.









В результате средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже за неделю вырос на 2% и достиг 30 августа 2,098 рублей за доллар (максимума почти за три месяца). Аналогичный курс евро увеличился на 1,8% — до 2,316 рублей за евро. А средневзвешенный курс российского рубля увеличился на 0,7% и составил 30 августа 3,1577 белорусских рублей за 100 российских.





Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за прошедшую неделю увеличилась на 1,3%. При этом среднедневной объем торгов резко упал: до 65 млн. рублей с 98,8 млн. рублей на предыдущей неделе. В условиях снижения стоимости валютной корзины это означает падение предложения валюты на бирже.





На этой неделе ослабление белорусского рубля может продолжиться, причем снова по отношению ко всем трём основным валютам, торгуемым на Белорусской валютно-фондовой бирже.