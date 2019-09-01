"Укргаздобыча" начала импорт белорусского топлива

Решение принято акционером 23 августа и обнародовано на сайте УГД.





«Обществу (УГД – ek) заключить с ООО «БНК-Украина» договор на поставку дизельного топлива на общую сумму 750 млн грн объемом 30 тыс. тонн», — говорится в решении акционера.





По информации enkorr, договор между «БНК-Украина» и «Укргаздобычей», по состоянию на вечер 27 августа, уже подписан и поставки могут начаться в ближайшее время.





Начало закупки госкомпанией белорусского дизтоплива анонсировал представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус еще в начале августа. Тогда речь шла о контракте сроком на три месяца (август-октябрь) с поставкой до 20 тыс. тонн ДТ ежемесячно.





Тогда же планировалось, что «Укргаздобыча» будет при необходимости выставлять в рынок белорусское ДТ для сбалансирования спроса-предложения.









Как сообщал enkorr, после введения Украиной пошлин на трубопроводный российский ДТ, импорт топлива белорусского производства повысился на 25%. За 26 дней августа Мозырский и Новополоцкий НПЗ отгрузили в Украину примерно 243 тыс. т ДТ против 195 тыс. т за первые 26 дней июля.





Беларусь также согласилась сместить срок ремонта Мозырского НПЗ с сентября на октябрь. По имеющейся информации этот вопрос обсуждался на уровне президентов двух стран.





Прямых продаж «БНК-Украина» практически не ведет. В 2018 г. через БНК-Украина было импортировано 740 тыс. тонн ДТ, в І полугодии 2019 г. – 267 тыс. тонн.