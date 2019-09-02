Прогноз по валютам: стоит ли покупать доллар в начале осени?
На исходе августа на валютном рынке нашей страны продолжалось падение белорусского рубля. Как поведут себя иностранные валюты на текущей неделе? Сколько будет стоить доллар в начале сентября? В комментарии Myfin.by об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
– На внешних валютных рынках основное событие минувшей недели - это снижение российского рубля. Евро к доллару изменился мало - пара снизилась с 1,1070 до 1,1040, или на 0,2%.
При этом доллар в России подорожал с 65,6 российского рубля до 66,4, или на 1,3%. Евро подорожал с 72,6 до 73,3 российского рубля, или на 1%.
К белорусскому рублю укрепились сразу все три иностранные валюты, включая даже снизившийся российский рубль.
Доллар подорожал за неделю на 2,01%. Евро вырос на 1,76%. А российский рубль подорожал на 0,73%.
Валютная корзина укрепляется к белорусскому рублю уже вторую неделю подряд. На этот раз она выросла на 1,32%. А это максимальное недельное падение рубля к корзине с начала октября прошлого года.
Подорожание иностранных валют шло вторую неделю и, вероятно, оно продолжится и на этой неделе.
Доллар может подрожать до 2,14 белорусского рубля. Евро может укрепиться до 2,36 белорусского рубля. А российский рубль – вырасти до 3,18 белорусского рубля за 100 российских.
07:48 02/09/2019