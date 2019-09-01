В то же время средняя зарплата в Литве за первый квартал 2019 года выросла против 2018 года на 7,9%, до 1289 евро, или 1410 долларов.

В Польше в 2019 году средняя зарплата выросла примерно на 6% в сравнении с 2018 года и составляет сейчас около 1300 долларов (статистика там подсчитывает заработки без уплаты премиальных и надбавок).









В Эстонии зарплаты выросли на 7,4%, до 1419 евро.





В Латвии статистика сообщает, что зарплаты в первом квартале 2019 года увеличились на 7,8%, до 1036 евро.





Рост разрыва в зарплатах приведет к нарастанию трудовой миграции из Беларуси в страны Евросоюза, где, особенно в Польше, уже ощущается дефицит рабочей силы.





В то же время Беларусь перестает быть привлекательным местом работы для украинцев. В июле 2018 года средняя официальная

зарплата в Украине достигла 10 971 гривны — это около 440 долларов, или 890 рублей в пересчете. Средняя зарплата там выросла на 18% по сравнению с январем. С учетом того, что «серый рынок» в Украине больше, чем в Беларуси, большие и «зарплаты в конвертах», что позволяет предположить, что средние зарплаты в наших странах примерно сравнялись.