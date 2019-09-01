Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Китай и США ввели друг против друга новые таможенные пошлины

Американская сторона, в частности, ввела дополнительные пошлины на ввоз китайской электроники и обуви.

Китай и США ввели дополнительные взаимные пошлины на ряд продукции из обеих стран в рамках «торговой войны», несмотря на появившиеся в августе признаки возобновления переговоров.

Как сообщает Reuters, сегодня в КНР вступила в силу дополнительная пятипроцентная ставка пошлины на импорт сырых нефтепродуктов из США.  Кроме того, китайская сторона ввела дополнительные ставки в 5% и 10% на ввоз целого ряда товарных позиций из США, на общую сумму в 75 млрд долларов.


В то же время, американская сторона с сегодняшнего дня повысила на 15% ставку таможенных пошлин на китайский импорт, общей суммой в 125 млрд долларов. Речь идет, в частности, о смарт-колонках, Bluetooth-наушниках и китайской обуви. 

Ранее держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император. 
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru