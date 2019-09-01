Китай и США ввели друг против друга новые таможенные пошлины

Китай и США ввели дополнительные взаимные пошлины на ряд продукции из обеих стран в рамках «торговой войны», несмотря на появившиеся в августе признаки возобновления переговоров.

В то же время, американская сторона с сегодняшнего дня повысила на 15% ставку таможенных пошлин на китайский импорт, общей суммой в 125 млрд долларов. Речь идет, в частности, о смарт-колонках, Bluetooth-наушниках и китайской обуви.





Ранее держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.







