Минтруда планирует сократить список запрещённых для женщин профессий

Об этом в ответе на запрос Еврорадио сообщил заместитель министра Александр Румак.





По словам Румака, ожидается аттестация ряда профессий. Если наличие вредных условий не подтвердится, профессии будут исключены из списка. К тому же документ будет оптимизирован с "учетом использования современных технологий в трудовых процессах, внедрения новых безопасных (менее опасных) технологий, использования современных средств индивидуальной защиты".





Также Минтруда и Минздрав планируют проанализировать существующие ограничения и реальное состояние условий труда, оборудования, технологий, что может также открыть женщинам путь в ряд пока запрещённых профессий.





Александр Румак подчёркивает, что на данный момент полностью отменить список невозможно:





"Так как его сохранение соответствует приоритету государства по защите здоровья работающих, прежде всего женщин, на фоне существующей демографической ситуации".





Минтруда: женщинам запрещают работать для охраны материнства

Последний раз список запрещённых для женщин профессий, который достался современной Беларуси в наследство от Советского Союза, сокращался в 2014 году. Из 252 профессий запрещённой осталась 181. Тогда, например, женщинам разрешили выполнять ряд работ в горнодобывающей промышленности.





В 2015 году ООН порекомендовала нашей стране сократить перечень. Но власти говорят, что список нужен, чтобы избежать плохого воздействия вредных условий труда на организм женщины, "особенно в фертильном возрасте", и необходимы для охраны материнства.





Александр Румак напоминает, что при создании документа учитывались результаты многолетних исследований, которые проводила система здравоохранения. Он полагает, что перечень не является дискриминационным, и объясняет почему:









"Женский организм, в силу своей меньшей способности к адаптации, справляется с вредными условиями труда хуже, чем мужской (например, чрезмерная физическая нагрузка в положении стоя приводит к опущению или выпадению женских половых органов; переохлаждение в условиях труда провоцирует развитие воспалительных реакций в органах малого таза, в том числе в матке, яичниках и придатках, маточных трубах; канцерогенные факторы и ионизирующее излучение могут привести к развитию онкологических заболеваний женских половых органов и молочных желёз; монотонная работа, ночные смены, воздействие шума и вибрации приводят к нагрузкам на нервную систему, в связи с чем имеют место нарушения менструального цикла, выкидыши и бесплодие), — напоминает заместитель министра. — Репродуктивная система женщины более уязвима и менее лабильна к неблагоприятным и токсическим воздействиям, поскольку девочка уже рождается с определённым набором яйцеклеток, которые не восстанавливаются, в отличие от мужской репродуктивной системы (восстановление сперматозоидов происходит в течение 72 часов), и системное воздействие неблагоприятных факторов на организм женщины несёт более значительные последствия".









Женщины хотят сами решать, где им работать

Тем временем в сентябре стартует инициатива All jobs for all women in Belarus, которую запускает Белорусская организация трудящихся женщин и которая направлена ​​на полную отмену списка запрещённых для женщин профессий. Участницы Белорусской организации трудящихся женщин убеждены, что страна, которая стремится к целям устойчивого развития (среди которых — гендерное равенство, достойный труд и экономический рост), должна обратить внимание на уязвимость белорусок на рынке труда. Мол, приход женщин в мужские профессии не только улучшит производительность труда, но и устранит дискриминацию по экономическому признаку. Ведь большинство белорусок сегодня вынуждены довольствоваться низкооплачиваемой работой в бюджетных сферах. По данным Белстата за декабрь 2018 года, зарплата женщин в Беларуси на 27,3% меньше, чем у мужчин.





Что касается "защиты репродуктивного здоровья", полагают члены БОТЖ, женщина не может быть беременной всю жизнь, а многие вообще не хотят детей. Но самое главное, уверены в Белорусской организации трудящихся женщин, что никто, даже из лучших побуждений, не должен решать за женщину, где ей работать.