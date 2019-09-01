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В экономике Беларуси сократилась доля госсектора

По итогам первого полугодия 2019 года в Беларуси насчитывалось 3320 государственных предприятий. Это на 3,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля населения, занятого на таких предприятиях, тоже сократилась: с 44,9% в прошлом году до 43,6% сейчас. Такие данные приводит Белстат.

Самый высокий удельный весь государственных предприятий отмечен в сфере промышленности: на долю госсектора приходится 74,2% объема промышленного производства. Также сообщается, что госсектор генерирует 42,8% белорусского экспорта и 16,2% розничного товарооборота.

При этом рентабельность продаж государственных предприятий за последний год выросла на 0,1 п.п. до 7,2%, а объем чистой прибыли увеличился в два раза до 4,4 млрд рублей.

Хуже обстоят дела с просроченной дебиторской задолженностью: сейчас ее размер составляет 6,28 млрд рублей, что на 20 млн рублей больше, чем годом ранее.
Источник: office life
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