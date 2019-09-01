В экономике Беларуси сократилась доля госсектора

Самый высокий удельный весь государственных предприятий отмечен в сфере промышленности: на долю госсектора приходится 74,2% объема промышленного производства. Также сообщается, что госсектор генерирует 42,8% белорусского экспорта и 16,2% розничного товарооборота.





При этом рентабельность продаж государственных предприятий за последний год выросла на 0,1 п.п. до 7,2%, а объем чистой прибыли увеличился в два раза до 4,4 млрд рублей.





Хуже обстоят дела с просроченной дебиторской задолженностью: сейчас ее размер составляет 6,28 млрд рублей, что на 20 млн рублей больше, чем годом ранее.







