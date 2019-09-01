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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Правительство Беларуси с 1 сентября снизило экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Они снижаются уже второй месяц.

Вывоз тонны сырой нефти с 1 сентября теперь стоит на 3,4 доллара меньше или 90,7 доллара.

Пошлина на прямогонный бензин снизилась на 1,9 доллара до 49,8 доллара за тонну.
Пошлина на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла уменьшилась на доллар до 27,2 доллара за тонну, пишет reform.by
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