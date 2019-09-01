В Беларуси снова подорожали сигареты. Правда, не все

Согласно данным Министерства по налогам и сборам, с 1 сентября дороже продается продукция табачной фабрики «Неман» (Гродно).





В частности, на пять копеек повышены цены на некоторые виды Pall Mall – Nano Blue, Nano Silver, Nanokings Blue, Nanokings Silver, Superslims Azure, Superslims Violet.





Сигареты Sobranie Blacks, поставляемые компанией «Беларусьторг», подешевели на 57 копеек.





А вот Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet уже продаются на 5 копеек дороже.





На 10 копеек повышены цены на некоторые виды Davidoff (Blue, Classic, Classic Slims, Gold, Gold Slims).





Не поменялась стоимость сигарет компаний «Табак-Инвест» и «Энерго-Оил».





Также сообщается, что в продаже должны появиться некоторые новые виды табачной продукции.