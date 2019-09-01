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В Беларуси снова подорожали сигареты. Правда, не все

С первого дня сентября в Беларуси подорожали сигареты. Правда, не все. Более того, цены на некоторые из них снизились, сообщает udf.by.

Согласно данным Министерства по налогам и сборам, с 1 сентября дороже продается продукция табачной фабрики «Неман» (Гродно).

В частности, на пять копеек повышены цены на некоторые виды Pall Mall – Nano Blue, Nano Silver, Nanokings Blue, Nanokings Silver, Superslims Azure, Superslims Violet.

Сигареты Sobranie Blacks, поставляемые компанией «Беларусьторг», подешевели на 57 копеек.

А вот Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet уже продаются на 5 копеек дороже.

На 10 копеек повышены цены на некоторые виды Davidoff (Blue, Classic, Classic Slims, Gold, Gold Slims).

Не поменялась стоимость сигарет компаний «Табак-Инвест» и «Энерго-Оил».

Также сообщается, что в продаже должны появиться некоторые новые виды табачной продукции.
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