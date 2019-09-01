Бюджет здравоохранения в следующем году вырастет на 27%

По словам Владимира Караника, бюджет здравоохранения страны на следующий год сформирован с коэффициентом 1.27, что подразумевает рост финансирования фактически на 27%.





Поддержка медицины будет происходить вопреки определенным экономическим сложностям, связанным с внешней конъюнктурой рынка и замедлением роста мировой экономики, подчеркнул чиновник и заверил, что каждый вложенный рубль должен дойти до пациента.





Вместе с этим, министр здравоохранения подчеркнул, что здоровье человека лишь на 10-15% зависит от медицинского обслуживания, а большая часть – от генетики и образа жизни.