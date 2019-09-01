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Бюджет здравоохранения в следующем году вырастет на 27%

Министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ сообщил об увеличении бюджетирования отрасли, подчеркнув, что на медицине в Беларуси экономить не будут.

По словам Владимира Караника, бюджет здравоохранения страны на следующий год сформирован с коэффициентом 1.27, что подразумевает рост финансирования фактически на 27%.

Поддержка медицины будет происходить вопреки определенным экономическим сложностям, связанным с внешней конъюнктурой рынка и замедлением роста мировой экономики, подчеркнул чиновник и заверил, что каждый вложенный рубль должен дойти до пациента.

Вместе с этим, министр здравоохранения подчеркнул, что здоровье человека лишь на 10-15% зависит от медицинского обслуживания, а большая часть – от генетики и образа жизни.
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