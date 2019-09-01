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Обошли санкции. Болгария отправила первый Cу-25 на ремонт в Беларусь

Болгария начала отправку самолетов Су-25 на 558-й авиаремонтный завод в Барановичах, сообщает REFORM.by.


«Первый из восьми самолетов Су-25 с регистрационным знаком 002 вылетел вчера, 28 августа, на ремонт на 558-й авиаремонтный завод в Барановичах, Беларусь. Там будет проведен капитальный ремонт машины, увеличен ее ресурс, проведено переоборудование», — говорится на сайте Министерства обороны Болгарии.

Самолет в разобранном виде перевезли в Беларусь на Ил-76. Транспортировка прошла успешно.


Контракт на ремонт 14 болгарских Су-25 на общую сумму 73,66 млн евро был заключен в 2018 году, однако барановичский завод не мог приступить к работам из-за санкций ЕС на экспорт вооружений, действующих в отношении Беларуси. В декабре прошлого года Минобороны Болгарии перечислило около 47 млн долларов на ремонт, но банк-корреспондент их вернул.

В конце июля парламент Болгарии нашел способ обойти санкции, приняв поправку в закон о контроле над экспортом оборонной продукции, продукции и технологий двойного назначения. Согласно поправке, вывоз такой продукции для ремонта является временным, не рассматривается как экспорт, а контроль над такими сделками осуществляет Минобороны, а не Минэкономики.
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