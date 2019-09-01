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В Беларуси стали меньше есть картофеля и молока

Данные о потреблении основных продуктов питания в домашних хозяйствах во втором квартале приводит Белстат.


В среднем белорус ел в месяц 4,5 кг картофеля (в II квартале 2018-го - 4,9 кг). Снизилось также потребление молока и молочных продуктов - на 300 г до 22,1 кг, хлеба и хлебопродуктов - на 200 г до 6,4 кг, овощей и бахчевых - на 100 г до 7,1 кг.

В то же время стали есть больше рыбы и рыбопродуктов (1,2 кг), масел (0,9 кг), фруктов и ягод (4,9 кг), сахара и кондитерских изделий (2,3 кг). Увеличение по каждой группе составило 100 г. Потребление яиц в расчете на одного человека выросло до 20 штук (во втором квартале 2018 года - 19 штук).

Мяса и мясных продуктов белорусы едят столько же - 6,4 кг.

В выборочном обследовании домашних хозяйств не учитывались продукты, съеденные в объектах общественного питания.
БЕЛТА
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