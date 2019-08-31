На Сахалине же белорусское сало продается за 22,48 Br

«У нас открылась небольшая сеть из нескольких магазинов белорусских товаров. Там все есть, вплоть до хлеба. Сметана такая, что я уже и забыл этот вкус! Ее моментально разбирают, и приходится ждать, когда привезут», — рассказывает белорус Андрей.





FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько стоят белорусские продукты на Сахалине и сравнили цены с нашими.





Ассортимент, по словам Андрея, обширный: в продаже есть сыры, колбасы, копчености, конфеты, зефир, мармелад, сливочное масло, мороженое, консервы, соки, пиво, квас, хлеб, вареники, пельмени.





— Ценник для Сахалина супер, по местным меркам недорого. Вижу, что туда все больше потянулись иностранцы, особенно те, кто живет здесь с семьями, — говорит Андрей.





Для удобства мы сразу перевели российские ценники в белорусские рубли по официальному курсу на 31 августа (3,1577 белорусского рубля за 100 российских). Конечно, можно было ожидать, что за 10 тысяч километров от Беларуси все наши продукты значительно подорожают, но больше всего прибавила в цене молочка. Например, пакет молока бренда «Минская марка» (3,2%) в Южно-Сахалинске стоит 3,89 белорусского рубля (в наших магазинах — 1,99), бренда «Бабушкина крынка» (3,2%) — 4,33 рубля (у нас — 1,86). Разница — больше чем в два раза!





Белая фета от «Беловежских сыров» на Сахалине продается за 4,05 рубля, в Беларуси — за 3,59. В холодильнике с молочкой можно найти еще и березовый сок от АВС (сахалинские 3,89 рубля против белорусских 2,03), душистую горчицу от АВС (1,73 против 1,09) и хрен от АВС (1,94 против 1,39).





В продаже много мясных продуктов и колбас, в основном производства Гродно. Например, колбаса «Георгиевская» на Сахалине стоит 21,02 рубля за кило, в Беларуси — 12,25. Карбонад по-гродненски от того же производителя — 27,39 рублей против 19,09, вареная колбаса — 17,13 против 7,79. Немалой получилась разбежка в цене на сало. У нас сало отечественного производства можно купить за 12,79 рублей за кило, на Сахалине же белорусское сало продается за 22,48.





Из личного архива

Белорусских сладостей в сахалинском магазине тоже хватает. Но здесь все неожиданно оказалось наоборот: там они стоят… дешевле! Например, шоколадка «Спартак» (56%), которая на Сахалине стоит 1,85 рубля, у нас продается за 2,29. Килограмм конфет «Любимая Аленка» от «Коммунарки» на Сахалине можно купить за 14,89 рублей, у нас — за 15,29. Андрей, приславший фотографии, пояснил, что в магазине часто проводят распродажи со скидками вплоть до 50%, причем ценники в этом случае никак не обозначены. Возможно, и в этот раз в магазине была такая акция.





Еще в белорусском магазине можно купить детское питание. Нектар «Топтышка» яблоко-персик стоит 1,85 рубля (у нас — 0,89), тыквенное пюре «Топтышка» — 1,44 (у нас — 0,99), пюре яблоко-груша «Будь здоров» от АВС — 3,51 (у нас — 1,99). Можно взять банку консервированного горошка «Туров град» за 3,7 рубля (ценник в Беларуси — 1,45). До Сахалина доехала даже приправа хмели-сунели производства компании «Пряный дом». Там она стоит 1,1 рубля, у нас — 0,95.





Кстати, на Сахалине можно купить и квас «Лидский». Там он стоит 5,27 рубля, на родине — 2,35.





Из личного архива