— За двадцать пять лет мы прожили трудную, многовариантную жизнь. У нас были самые разные этапы. Этап активного развития бизнеса — начало-середина 1990-х. Время массовых проверок—приблизительно до начала 2000-х. Потом был этап постепенной либерализации — начиная где-то с 2007 года, — напомнил Виктор Маргелов.





Последний этап складывается достаточно неравномерно: два шага вперед, один назад, но тенденция к либерализации в сфере бизнеса сохраняется, убежден собеседник «Салідарнасці».





Виктор Маргелов, фото postkomsg.com





— Каждому из перечисленных этапов соответствовало и отношение властей к бизнесу. Мы помним слова о пожатой руке последнего предпримателя из ранних лет правления Александра Лукашенко. О «вшивых блохах», — говорит Виктор Маргелов.





Сегодня, когда соцопросы фиксируют рост авторитета у населения частного сектора, риторика властей в отношении среднего и малого бизнеса меняется в положительную сторону.





— Хотя, впрочем, в последние год-два наблюдается откат назад. Приоритеты начинают смещаться в область крупного бизнеса, — отметил эксперт.





В качестве подтверждения он привел избранный Совет по развитию предпринимательства, в котором присутствуют исключительно представители крупного бизнеса, либо люди, работающие на него.





— Было бы неправильно сказать, что у малого бизнеса сегодня есть перспективы развиваться ускоренными темпами относительно остальной экономики, — говорит Виктор Маргелов.





И приводит данные Белстата за 2019-й:





— Есть несколько направлений, где доля малого и среднего бизнеса растет — оптовая торговля, общепит. А наиболее массовые виды деятельности — розничная торговля, строительство, производство — здесь его доля с небольшими колебаниями идет вниз. Что красноречиво говорит о перспективах малого и среднего бизнеса в стране.



