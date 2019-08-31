Во время VI Форума регионов Беларуси и России министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено уже после предстоящей переписи населения. Основная идея нового деления — привлечь деньги в регионы и снизить отток из них рабочей силы. Realt.by узнал у видных белорусских экономистов, сработает этот план или игра не стоит свеч?









Напомним, для чего нужна эта реформа. Во-первых, при существующем делении нарушен принцип равномерности: периферийно расположены четыре из шести областных центров (Витебск, Гродно, Гомель, Брест), 14 райцентров находятся на расстоянии более 200 км от своего областного центра (например, Поставы, Ляховичи, Лельчицы и др.), 16 райцентров расположены ближе к Минску, чем к своему областному центру (например, Ошмяны, Осиповичи, Мир и др.). Во-вторых, производства размещены по всему региону, часто удаленно от областного центра. Итог — неравномерное развитие регионов — люди уезжают в более перспективные города или за границу.

«У нас страна будет как „Голландский сыр“»

Белорусский экономист, аналитик Сергей Чалый:





- Ничего это особо не изменит. У нас слишком централизованный бюджет, и регионам остаются только крошки. У них хватает денег только на социалку, пенсии, зарплаты бюджетникам и практически все. На остальное приходится выпрашивать деньги из центрального бюджета. Сама по себе административно-территориальная реформа без того, чтобы повысить самостоятельность регионов, а в первую очередь — бюджетную, ни к чему не приведет. Это все сейчас выглядит, как было раньше с сельскими хозяйствами, когда присоединяли отстающие хозяйства к более-менее живым. И получалось из одного успешного колхоза и парочки «мертвых» — один не сильно хороший, но и не сильно плохой. Вот то же самое будет и с районами. После кризиса 2015−2016 годов, когда госсектор практически не реагировал на ситуацию, вся нагрузка легла на частный сектор. И вот образовались регионы, у которых самостоятельного развития не предвидится, потому что у них нет платежеспособного спроса. А нет платежеспособного спроса — соответственно, нет смысла там открывать бизнес, а значит, и нет рабочих мест, и поэтому нет смысла оставаться там рабочей силе. И пока этот порочный круг разорвать нельзя. И вот та идея деления страны на районы, а не области, выглядит, как способ «замазать» эту проблему. То есть давайте-ка придумаем такое административно-территориальное деление, где не будет видно этих небольших, но конкретно сияющих черных дыр, а все будет серенькое.





А то, что это все делается для привлечения денег в регионы… Льгот-то для этого уже сделали много. Но последний визит Президента в Гомельскую область показал, что не очень способствуют эти все указы стремлению бизнеса в регионы, если, конечно, кого-то не сильно попросят об этом. И традиционные механизмы бюджетной политики тоже не помогают. Уже сложно понять — это процесс необратимый или с этим еще можно что-то сделать. Тут нужны изменения, чтобы местным органам власти дали возможность работать не на исполнение центральных указаний. Должна быть и территориальная, и бюджетная самостоятельность. Без этого ничего не сделать. Вообще идея равномерного развития всех территорий — это утопия. Это все зависит от размещения производительных сил. В свое время пытались посчитать, сколько нужно создать производств, чтобы рабочих мест было достаточно и люди не уезжали. Но стоимость этой программы начала вылетать за 100 миллиардов долларов, а внутренних ресурсов для этого нет. На этом все и закончилось. Поэтому эти «черные дыры» никуда и не денутся. И у нас страна будет, как «Голландский сыр».

«Такая же чушь, как повысить пенсионный возраст и назвать это „пенсионной реформой“»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук:





— Административно-территориальная реформа созрела уже давно. Это совершенно очевидно. Мы недавно презентовали систему деления Витебской области, где из 21-го района, по-моему, предложили оставить только 10. Мы взяли только один критерий — это отсечение по численности в 30 000 населения. Можно и по другой схеме делить — здесь все замечательно выходит. Вопрос в другом — если убрать уровень области и ввести более укрупненные районы, то это не решит проблему распределения ресурсов, принятия решения в отношении активов имущества на территории, не решит проблему налогообложения и распределения налоговых поступлений. То есть в целом это деление не решает проблему мотивации местных органов власти сделать так, чтобы инвесторы и предприниматели шли именно к ним.





Поэтому убрать область, а оставить районы — это такая чушь, как повысить пенсионный возраст и назвать это «пенсионной реформой». Так вот и здесь так: изменить количество административно-территориальных единиц и оставить неизменной всю систему управления, налогообложения, финансов страны — такая же чушь. И это нужно делать не после переписи населения, а после вычисления слабых и сильных регионов. А это мы узнаем только тогда, когда пройдут структурные системные реформы и будет понятно, где концентрируются центры

экономической деятельности.









Сегодня действует еще старая советская структура производственной занятости, которая не отражает всех реалий. То есть если мы сейчас будем делить страну на районы, а не области, то это будет означать, что мы отказываемся признать новую реальность рыночной структуризации производства. На сегодняшний день я бы предложил укрупнить районы, оставил бы какой-то координационный уровень областей и уже после всех процессов трансформации и приватизации, когда уже будет новая структура занятости, когда экономика очистится от тупиковых и токсичных проектов, смотреть, какие регионы являются локомотивами и способны генерировать инвестиции, занятость. И тогда можно произвести административно-территориальную реформу.



