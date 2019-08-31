Обзор: Что меняется с 1 сентября?

Если летом в стране происходит немного изменений – так называемый "низкий сезон", то осенью всегда случается немало нового. Ряд важных изменений в жизни белорусов произойдет уже с сентября. Какие? Читайте в специальном обзоре Sputnik.





Вырастут зарплаты у бюджетников

С 1 сентября в Беларуси вырастет тарифная ставка первого разряда. По сравнению с прошлым разом повышение достаточно существенное: сразу на 12,6%. Таким образом, с воскресенья размер ставки составит 41 рубль.

Благодаря повышению тарифной ставки первого разряда, как ожидается, вырастет зарплата бюджетников. Напомним, правительство работает над тем, чтобы зарплаты в бюджетной сфере составляли 80% от среднего по стране показателя.

Новые правила оформления страховок

Определенные изменения, которые произойдут с сентября, касаются договоров на страхование жизни, а также дополнительной пенсии, обязательного страхования зданий и автострахования.





Так, страховки строений для физлиц подешевеют – благодаря снижению тарифа с 0,14% до 0,13%. Снизится и планка по минимальному сроку по договорам на страхование жизни и доппенсии – до года. Хорошие новости и для владельцев автостраховки: лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ вырастет с 400 до 800 евро. Можно будет заключать страховки и в электронном виде.

Изменятся цены на сигареты, но не все

Традиционно с новым месяцем меняется цена на некоторые марки сигарет. Разные марки подорожают от пяти до десяти копеек. Так, увеличится ценник на разные марки Pall Mall и Davidoff. Sobranie Black, наоборот, подешевеет.









При этом большинство марок сигарет в сентябре цены не изменит. Также в продаже появится несколько новых видов табачной продукции.

Дедлайн для системы налогового контроля для ИП

Белорусские ИП из Минска и городов областного подчинения до 1 сентября должны подключиться к системе контроля кассового оборудования. К слову, определенный "аврал" среди минских "ипэшников" это уже вызвало – читайте подробнее в репортаже.





Уже к 1 октября подключиться к системе должны будут все ИП из городов районного подчинения, а до 1 ноября – вообще все.

Больше без "Стрижа"

С этого дня Беларусбанк откажется от переводов "Стриж". В качестве альтернативы крупнейший в стране банк предлагает перевод денег с использованием реквизитов карточек.





Плюс системы "Стриж" заключался в скорости и простоте. Однако теперь, когда у большинства белорусов есть карточки и пользоваться можно банкоматами, интернет-банкингом и иными сервисами, необходимость в нем отпала.

Снизятся экспортные пошлины на нефть

Решение о снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые вывозят за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, принял белорусский Совмин в конце августа.

Так, с 1 сентября предусмотрены следующие ставки:





для сырой нефти – $90,7 за 1 т (ранее – $94,1);

для прямогонного бензина – $49,8 за 1 т (ранее – $51,7);

для товарных бензинов – $27,2 за 1 т (ранее – $28,2);

для легких, средних дистиллятов – $27,2 за 1 т (ранее – $28,2);

для дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел – $27,2 за 1 т (ранее – $28,2).

Откроется сезон охоты на бобра и выдру

Также с 1 сентября начинается сезон охоты на бобра и выдру. На них можно будет охотиться круглые сутки, нюанс: в темноте из ружья стрелять по животным разрешено только в присутствии должностного лица пользователя угодий. При безоружейной охоте пользоваться можно капканами, некоторыми ловушками, а также рядом пород охотничьих собак. Более подробные правила уточняйте в Госинспекции охраны животного и растительного мира.









Продлится сезон охоты на бобра и выдру по 31 марта 2020 года.

Начинается новый учебный год

В этом году начало нового учебного года перенесено на 2 сентября, так как 1-е число выпадает на воскресенье. Но уже с понедельника к учебе приступят сотни тысяч дошколят, школьников, студентов ссузов, ПТО, вузов, а также магистранты.



