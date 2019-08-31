На погашение внешнего долга с начала года потратили 1 млрд долларов

Внешний госдолг по состоянию на 1 августа составил 16,5 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,4 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на2,3%.





В январе-июле Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 559,8 млн долларов: 448 млн долларов — правительства и банков России; 57,9 млн долларов — МБРР; 33,4 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая, 20,5 млн долларов — ЕБРР и СИБ.





На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 1,029 млрд долларов, в том числе: 410,9 млн долларов — банкам Китая; 403,9 млн долларов — правительству России; 176,5 млн долларов — ЕФСР; 36,6 млн долларов — МБРР; 0,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.









Внутренний госдолг по состоянию на 1 августа составил 9,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3%.





За январь-июль размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 651,2 млн долларов. Погашено валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 160,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.





Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете были предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы вырастут почти до 3 млрд рублей.



