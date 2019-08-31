"С учетом стабилизации мировой конъюнктуры цен на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе изменения цен на топливо не ожидается. В долгосрочной перспективе потребуется выход на рыночные принципы ценообразования. Но движение к этому моменту должно быть поэтапным с оценкой влияния на экономику в целом. Сегодня выбрана стратегия изменения цен на 1 копейку для выхода на экономический обоснованный уровень цены", - отметил Андрей Рыбаков.





Глава "Белнефтехима" обратил внимание, что цены на нефтепродукты, как и на нефть, подвержены колебаниям. На их уровень на мировом рынке влияет целый комплекс факторов - от технических до экономических.





"На белорусском розничном рынке нефтепродуктов на уровень цен влияет также социальная составляющая. Нельзя исключать и влияние налогового маневра на деятельность белорусских НПЗ", - напомнил он.