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"Белнефтехим": в перспективе нужно выйти на рыночные принципы ценообразования на топливо

В Беларуси в долгосрочной перспективе нужно выйти на рыночные принципы ценообразования на топливо. Такое мнение высказал в интервью БЕЛТАпредседатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"С учетом стабилизации мировой конъюнктуры цен на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе изменения цен на топливо не ожидается. В долгосрочной перспективе потребуется выход на рыночные принципы ценообразования. Но движение к этому моменту должно быть поэтапным с оценкой влияния на экономику в целом. Сегодня выбрана стратегия изменения цен на 1 копейку для выхода на экономический обоснованный уровень цены", - отметил Андрей Рыбаков.

Глава "Белнефтехима" обратил внимание, что цены на нефтепродукты, как и на нефть, подвержены колебаниям. На их уровень на мировом рынке влияет целый комплекс факторов - от технических до экономических.

"На белорусском розничном рынке нефтепродуктов на уровень цен влияет также социальная составляющая. Нельзя исключать и влияние налогового маневра на деятельность белорусских НПЗ", - напомнил он.
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