Составлен рейтинг крупнейших автопроизводителей мира





На второй позиции с незначительным отрывом от лидера находится японская Toyota. Третье место занимает американская General Motors.





Замыкают Топ-10 крупнейших автопроизводителей Renault и PSA.





Согласно оценкам Deutsche Welle, немецкий автопром начинает постепенно проседать после почти десятилетнего подъема. По мнению аналитиков, спад обусловлен замедлением промышленного производства во всем мире и может носить длительный характер.





«Наиболее заметным оказалось замедление роста мировой автомобильной промышленности. В первом полугодии производство в мире сократилось примерно на 6 %. На крупнейшем автомобильном рынке планеты, в Китае, сокращение оказалось в два с лишним раза больше и составило примерно 13 %», — говорится в официальном заявлении крупнейшего в мире химического концерна BASF, выпускающего, например, лаки для автомобилей.



