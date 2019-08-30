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Составлен рейтинг крупнейших автопроизводителей мира

Первое место в Топ-10 крупнейших производителей автомобилей в мире занимает немецкая Volkswagen Group.


На второй позиции с незначительным отрывом от лидера находится японская Toyota. Третье место занимает американская General Motors.

Замыкают Топ-10 крупнейших автопроизводителей Renault и PSA. 

Согласно оценкам Deutsche Welle, немецкий автопром начинает постепенно проседать после почти десятилетнего подъема. По мнению аналитиков, спад обусловлен замедлением промышленного производства во всем мире и может носить длительный характер.

«Наиболее заметным оказалось замедление роста мировой автомобильной промышленности. В первом полугодии производство в мире сократилось примерно на 6 %. На крупнейшем автомобильном рынке планеты, в Китае, сокращение оказалось в два с лишним раза больше и составило примерно 13 %», — говорится в официальном заявлении крупнейшего в мире химического концерна BASF, выпускающего, например, лаки для автомобилей.
Thinktanks.by
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