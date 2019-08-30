В разгар судебных тяжб фирма-должник дважды реорганизовалась, разделилась на части и прекратила свое существование, а долги переданы новому предприятию, которое, уверена пострадавшая сторона, вряд ли способно их погасить.





Руководитель фирмы, которая не может вернуть свои деньги, решил дать истории огласку, чтобы обратить на нее внимание правоохранительных и контролирующих органов. Вторая сторона конфликта заверила, что все делает в рамках закона и долг будет погашен. В ситуации разбиралась журналист Sputnik Инна Гришук.





Дом построили, а 1,8 миллиона не получили

— Мы сегодня в полном тупике. Видим, что здесь грамотно обходят законодательство. Мы построили дом, почти два года платили строителям зарплаты, налоги в бюджет. За работы нам должны почти 1,8 миллиона рублей — это фантастическая сумма. Прошло несколько судов, они подтвердили прямую задолженность перед нами, но на сегодня деньги забрать не можем, — говорит директор гродненского ООО «Кардена» Валерий Карпач.





За строительство этого дома ООО «ГродноСтройГрупп» должно компании «Кардена» около 1,8 миллиона рублей





Эту компанию в 2016 году наняло ООО «ГродноСтройГрупп», которое в то время позиционировало себя как продавец элитного жилья, строивший и продающий квартиры повышенной комфортности в центре Гродно. По словам директора «Кардены», на момент заключения договора подозрений заказчик не вызывал. Да и была уверенность, что в Беларуси законы работают.





По документу, подрядчик должен построить четырехэтажный дом на 28 квартир с торгово-офисными помещениями, после этого получить деньги за выполненные работы. Но в конце 2018 года «Кардена» досрочно расторгает контракт и направляет иск в Экономический суд Гродненской области. К этому моменту многоквартирный дом был построен примерно на 98%.





— Мы видели, как они «кинули» многих своих поставщиков. Схема была одна. Расскажу на примере поставщика окон. Перечисляется аванс, затем производитель, не ожидая подвоха, делает окна, привозит их на объект, отдает на подпись накладные, а ему их не возвращают, акты выполненных работ не подписывают. Получается, фирма установила все окна, а на руках у нее нет никаких документов, — приводит пример Карпач и добавляет:





— Нам звонил директор этой минской оконной фирмы и спрашивал: «У вас что, какие-то 90-е?" Они отказывались платить и другим поставщикам. Кому-то через суд удалось забрать часть денег».





В «Кардене» заподозрили неладное, когда заказчик по надуманным причинам начал отказываться подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ.





— Мы поняли, что с нами тоже не собираются рассчитываться, — говорит собеседник.





Должника решили реорганизовать

Дальше история приняла неожиданный поворот: в разгар судебных тяжб с «Карденой» задолжавшая сторона начинает проводить подозрительные манипуляции. Сначала у фирмы меняют учредителей— вместо двух физических лиц им стало ООО, зарегистрированное за несколько дней до замены. Затем проводится реорганизация «ГродноСтройГрупп», из которого выделяют ООО «ГродноСтройГрупп и К».













Фирмы нет, а квартиры продолжают продавать





— Реорганизация началась в тот момент, когда судебные исполнители должны были приступить к оценке квартир в построенном нами доме по Свердлова, 12, на которые был наложен арест в счет погашения долга. Эти квартиры и другое имущество, которое можно продать, осталось в собственности «ГродноСтройГрупп». «ГродноСтройГрупп и К» передали долги, в том числе и наш, и какие-то вымышленные активы, которые продать сложно. Например, канализацию жилых домов и благоустройство придомовой территории, какие-то другие объекты, по сути, «мусор», стоимость которого сильно завышена, — добавляет Карпач.





Сразу же после этого представитель задолжавшей фирмы ходатайствовал, чтобы заменить ответчика в деле с «Карденой» — то есть чтобы 1,8 миллиона долга начали требовать с ООО «ГродноСтройГрупп и К», которое вряд ли способно их отдать. Суд еще не принял решение, но в конце июля ООО «ГродноСтройГрупп» инициировало еще одну реорганизацию — было разделено на две части и прекратило деятельность.





Зачем понадобились реорганизации?

Директор «Кардены» называет обе реорганизации фиктивными. Как и кто разрешил их проводить, тем более с фирмой, которая проходит ответчиком по иску с миллионным долгом, непонятно. Известно, что все юридические процедуры проходили в Брестской области. Ликвидированное ООО и две фирмы, которые появились вместо него, зарегистрированы в небольшой деревне под Барановичами Брестской области.





— Я был там, это небольшая комнатка в здании церковного магазина. Для ООО «ГродноСтройГрупп и К», который предлагают сделать ответчиком по нашему долгу, в реестре указан несуществующий адрес в городе Барановичи, — отмечает Карпач.













На балансе фирмы, которой передали миллионные долги, находится благоустройство этого двора и часть подземных коммуникаций





В итоге вышло, что ответчиком в суде по миллионному иску выступает несуществующее ООО, его основное имущество перешло в собственность одной фирмы, а крупные долговые обязательства — другой.





Напрашивается вопрос: зачем такие манипуляции?





Карпач объясняет: «Главная цель — освободить из-под ареста квартиры и другое представляющее ценность имущество, которое сейчас является единственной гарантией, что миллионный долг «Кардены» и других фирм будет погашен. Ответчиком по долгам хотят сделать левую фирму, на которой ничего нет, квартиры передать физлицам, а самим исчезнуть».





Известно, что «Кардена» — самый крупный, но не единственный истец, который пытается получить обратно деньги от исчезнувшего ООО. Финансовые претензии к «ГродноСтройГрупп» есть не только у бизнес-партнеров, но и покупателей элитного жилья.





Есть ли шанс вернуть деньги?

— Сейчас действует запрет на продажу имущества «ГродноСтройГрупп», поэтому шанс вернуть долг еще есть. Если арест с продажи квартир снимут, будет нереально что-то вернуть, — отвечает собеседник.





Он показал документы, которые подтверждают: несколько арестованных квартир, которые служат гарантией долга, несмотря на действующий запрет проводить с ними любые сделки, были предварительно проданы. В договорах предварительной продажи указано, что квартиры будут переданы в собственность новых хозяев, когда с них снимут арест.





— Идет грубейшее топтание законодательства. Выдумываются какие-то реорганизации, разделения, не скрывая, производят не совсем законные действия, — говорит Карпач.





И приводит пример одного из таких нарушений законодательства. Так, в нынешнем году в отношении одного из бывших учредителей ООО "ГродноСтройГрупп" было возбуждено уголовное дело за уклонение от оплаты долга кредиторам. Как поясняет собеседник, поступавшие на счета фирмы деньги изымали, хотя должны были направлять на погашение долгов по судебным приказам. Уголовное дело прекратили, так как в тот период вступил в силу закон, увеличивающий сумму ущерба, с которого начинается уголовная ответственность.









Истец: «Такого не было даже в лихие 90-е»

Руководитель «Кардены» объяснил: решил придать историю огласке, чтобы обратить внимание правоохранителей и контролирующих органов.





— Сейчас мы обращаемся во все инстанции, пытаемся объяснить, что группа людей творит такие вещи, которые даже в 90-е годы в Гродно не происходили. Они «кинули» весь «город». Практически каждый день выступают в судах как ответчики. Это десятки пострадавших. Если правоохранители соберут эти факты в одно дело, получится интересная картина, — отмечает руководитель «Кардены».





Он добавляет: представители их должника — грамотные юристы, многие судебные процессы они выигрывали, так как изматывали истцов длительными разбирательствами настолько, что люди соглашались идти на мировую, чтобы не терять время и получить хоть малую часть долга.





— В адрес наших сотрудников поступали угрозы со стороны отдельных лиц ООО «ГродноСтройГрупп и К», требовали, чтобы мы забрали иск в суде, взяв треть или четверть долга каким-то ненужным имуществом, — говорит Карпач.





Руководитель «Кардены» написал заявление в УВД Гродненского облисполкома с просьбой дать правовую оценку ситуации и всем перечисленным фактам. Также в заявлении содержится просьба возбудить в отношении представителей прекратившего деятельность ООО «ГродноСтройГрупп» уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество).





Карпач объясняет: «Действия руководителей ООО «ГродноСтройГрупп» с очевидностью, как мы полагаем, свидетельствует о том, что эти лица не собирались рассчитываться с нами».





Директор фирмы-ответчика: все обязательства будут исполнены

Журналист Sputnik связалась с директором ООО «ГродноСтройГрупп и К» Андреем Маликовым с просьбой прокомментировать ситуацию и получила следующий письменный комментарий, который, по просьбе Маликова, публикуется с сохранением пунктуации и орфографии автора.





«ООО «ГродноСтройГрупп и К», как правопреемник реорганизованного ООО «ГродноСтройГрупп и К», подтверждает обязательства, вытекающие из договора строительного подряда, заключенного между ООО «ГродноСтройГрупп и К» и ООО «Кардена».





До момента прекращения деятельности ООО «ГродноСтройГрупп и К», все обязательства перед ООО «Кардена» в установленном законом порядке были переданы правопреемнику — ООО «ГродноСтройГрупп и К». Согласно разделительному балансу ООО «ГродноСтройГрупп и К» были переданы активы, превышающие размер задолженности перед ООО «Кардена».





В рамках исполнительного производства, на основании решения судебного исполнителя, ООО «ГродноСтройГрупп и К» признано надлежащей стороной исполнительного производства, идет процесс по оценке и реализации активов предприятия. ООО «ГродноСтройГрупп и К» направило ООО «Кардена» предложения по добровольному исполнению имеющихся обязательств. Исполнительное производство, с учетом позиции занятой ООО «Кардена», а также длительностью процедуры реализации имущества с электронных торгов, займет не один месяц.





Таким образом, утверждение о том, что «ГродноСтройГрупп и К» ликвидировано с целью не выплачивать долг ООО «Кардена» и другим истцам опровергается материалами исполнительного производства, содержанием разделительного баланса.





Считаем данное обращение представителей ООО «Кардена» в средства массовой информации попыткой давления на правоохранительные органы, органы принудительного исполнения, что недопустимо.





ООО «ГродноСтройГрупп и К» в установленном законом порядке исполнит все принятые на себя обязательства.





Директор ООО «ГродноСтройГрупп и К» А. Е. Маликов»