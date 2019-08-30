Предпринимателям пришли поддельные письма от МАРТ о включении в план проверок

Поддельные сообщения о включении в план выборочных проверок стали получать некоторые предприниматели Беларуси. Причем автором писем было указано Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Пресс-служба ведомства в специальном сообщении опровергает причастность к этим письмам.