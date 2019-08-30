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Предпринимателям пришли поддельные письма от МАРТ о включении в план проверок

Поддельные сообщения о включении в план выборочных проверок стали получать некоторые предприниматели Беларуси. Причем автором писем было указано Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Пресс-служба ведомства в специальном сообщении опровергает причастность к этим письмам.

Как подчеркивает пресс-служба МАРТ, электронный адрес informirovanie.mart@tut.by не относится министерству. Чтобы не допустить дальнейшего обмана пользователей, он заблокирован, передает "Еврорадио".

В ведомстве говорят, что адреса электронной почты сотрудников имеют расширение @mart.gov.by (например: petrov@mart.gov.by). Субъектам хозяйствования порекомендовали проявлять бдительность, не скачивать и не открывать подозрительные файлы.
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