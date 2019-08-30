Россия компенсировала часть потерь от поставок грязной нефти

"Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси - стоимость 1,2 млн тонн загрязненной нефти – компенсированы (за счет замены грязной нефти на чистую – ИФ).





Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%", - сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, которого цитирует агентство БелТА.





Между тем, по его словам, "остается открытым вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ от переработки загрязненной нефти". "Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения", - отметил глава "Белнефтехима".





Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.









Оператор "Гомельтранснефть Дружба" 11 июля завершил вытеснение 870 тыс. тонн некондиционной нефти на территорию РФ. "Полоцктранснефть Дружба" (белорусский оператор северной ветки нефтепровода "Дружба") завершил аналогичные работы 23 июля.





Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти.





Ранее сообщалось, что Мозырский НПЗ заявлял об ущербе в размере около $30 млн в связи с необходимостью ремонта оборудования, пришедшего в негодность из-за переработки нефти с повышенным содержанием хлорорганики.