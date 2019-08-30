"Белорусская сторона постоянно прорабатывает различные варианты диверсификации поставок нефти, проводит мониторинг возможных нефтяных рынков. Были поставки пробных партий различных сортов иностранной нефти в ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан", - сказал Рыбаков, которого цитирует госагентство БелТА.





"Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договоренностей с потенциальными поставщиками. И сейчас четко знаем, что мы можем решить этот вопрос", - подчеркнул председатель "Белнефтехима".





Между тем, он констатировал, что в текущем году белорусские НПЗ рассчитывают на ранее запланированный объем импорта нефти из РФ – 18 млн тонн. "Уверен, что НПЗ переработают до конца года запланированные объемы сырья - 18 млн тонн нефти", - сказал Рыбаков.









Ранее власти Беларуси уже не раз заявляли о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.





В результате завершения маневра Беларусь с 2025 года будет покупать нефть в РФ по мировым ценам. Профильные структуры также неоднократно сообщают о переговорах с альтернативными России поставщиками.





Беларусь в мае объявила о переговорах с Казахстаном по импорту нефти и нефтепродуктов для последующей переработки.





Заместитель гендиректора "Белорусской нефтяной компании" (БНК) Сергей Гриб говорил 23 апреля, что БНК рассчитывает до конца 2019 года организовать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины.





В качестве возможных вариантов он назвал поставку из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии.













Но пока единственным поставщиком нефти в страну остается Россия, годовой объем поставок для переработки составляет 18 млн тонн.





В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год.





При этом де-факто Минск может ввозить 18 млн тонн нефти (по 4,5 млн тонн ежеквартально) для переработки.





Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн (считается, что столько необходимо Беларуси для внутреннего потребления - прим. БП) будут направляться в белорусский бюджет.



