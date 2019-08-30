Доллар завершил август победителем
Валютная корзина в последний день летних торгов выросла в цене на 0,38% благодаря укреплению доллара и российского рубля.
За текущую неделю значение валютной корзины подскочило на 1,31%. Это позволило корзине валют выйти в плюс по сравнению с началом месяца на 0,54%.
Курс доллара вырос ещё на 0,0057 рубля до 2,0980 BYN/USD. Доллар подорожал уже шестой раз подряд и оказался на максимуме почти за три месяца.
Курс евро опустился всего на 0,0015 BYN до 2,3160 BYN/EUR. Евро прервал серию из четырёх повышений, за время которой он успел подорожать на 0,0416 BYN и оказаться на максимуме за 2 месяца.
Курс российского рубля подскочил на 0,0208 BYN до 3,1577 BYN/100 RUB. Российский рубль подорожал уже третий раз подряд и оказался на максимуме за 25 дней.
Итоги августа 2019 на валютном рынке Беларуси
Перелом тренда! Август — первый месяц текущего года, по итогам которого и доллар, и евро смогли существенно укрепиться к белорусскому рублю.
курс доллара подскочил на 0,0630 BYN и отыграл больше половины падения за первые 7 месяцев года;
курс евро вырос на 0,0476 BYN;
курс российского рубля обвалился на 0,0502 BYN;
валютная корзина подорожала на 0,54%.
Россия
Российский рубль прервал серию из четырёх ослаблений укрепившись к доллару и евро.
Центробанк России опустил официальный курс доллара на завтра на 26 копеек до 66,4897 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 57 копеек до 73,3847 российских рублей.
Источник: select.by
14:07 30/08/2019