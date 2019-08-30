Доллар завершил август победителем

За текущую неделю значение валютной корзины подскочило на 1,31%. Это позволило корзине валют выйти в плюс по сравнению с началом месяца на 0,54%.





Курс доллара вырос ещё на 0,0057 рубля до 2,0980 BYN/USD. Доллар подорожал уже шестой раз подряд и оказался на максимуме почти за три месяца.





Курс евро опустился всего на 0,0015 BYN до 2,3160 BYN/EUR. Евро прервал серию из четырёх повышений, за время которой он успел подорожать на 0,0416 BYN и оказаться на максимуме за 2 месяца.





Курс российского рубля подскочил на 0,0208 BYN до 3,1577 BYN/100 RUB. Российский рубль подорожал уже третий раз подряд и оказался на максимуме за 25 дней.





Итоги августа 2019 на валютном рынке Беларуси

Перелом тренда! Август — первый месяц текущего года, по итогам которого и доллар, и евро смогли существенно укрепиться к белорусскому рублю.





курс доллара подскочил на 0,0630 BYN и отыграл больше половины падения за первые 7 месяцев года;





курс евро вырос на 0,0476 BYN;





курс российского рубля обвалился на 0,0502 BYN;





валютная корзина подорожала на 0,54%.









Россия

Российский рубль прервал серию из четырёх ослаблений укрепившись к доллару и евро.





Центробанк России опустил официальный курс доллара на завтра на 26 копеек до 66,4897 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 57 копеек до 73,3847 российских рублей.