Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Доллар завершил август победителем

Валютная корзина в последний день летних торгов выросла в цене на 0,38% благодаря укреплению доллара и российского рубля.

За текущую неделю значение валютной корзины подскочило на 1,31%. Это позволило корзине валют выйти в плюс по сравнению с началом месяца на 0,54%.

Курс доллара вырос ещё на 0,0057 рубля до 2,0980 BYN/USD. Доллар подорожал уже шестой раз подряд и оказался на максимуме почти за три месяца.

Курс евро опустился всего на 0,0015 BYN до 2,3160 BYN/EUR. Евро прервал серию из четырёх повышений, за время которой он успел подорожать на 0,0416 BYN и оказаться на максимуме за 2 месяца.

Курс российского рубля подскочил на 0,0208 BYN до 3,1577 BYN/100 RUB. Российский рубль подорожал уже третий раз подряд и оказался на максимуме за 25 дней.

Итоги августа 2019 на валютном рынке Беларуси

Перелом тренда! Август — первый месяц текущего года, по итогам которого и доллар, и евро смогли существенно укрепиться к белорусскому рублю.

курс доллара подскочил на 0,0630 BYN и отыграл больше половины падения за первые 7 месяцев года;

курс евро вырос на 0,0476 BYN;

курс российского рубля обвалился на 0,0502 BYN;

валютная корзина подорожала на 0,54%.


Россия

Российский рубль прервал серию из четырёх ослаблений укрепившись к доллару и евро.

Центробанк России опустил официальный курс доллара на завтра на 26 копеек до 66,4897 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 57 копеек до 73,3847 российских рублей.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё