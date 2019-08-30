С нового года минималка вырастет на 45 рублей





Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №582.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.





Документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 4 закона от 17 июля 2002 года №124 "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы".





С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Беларуси была увеличена до Br330.



