С нового года минималка вырастет на 45 рублей
Месячная минимальная заработная плата установлена в размере Br375.
Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №582.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 4 закона от 17 июля 2002 года №124 "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы".
С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Беларуси была увеличена до Br330.
Источник: belta.by
13:42 30/08/2019