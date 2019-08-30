Вклады населения в белорусских рублях растут намного быстрее валютных

Такие данные приведены в подготовленном Нацбанком обследовании по реализации банковского принципа «Знай своего клиента» в отношении привлечения срочных банковских вкладов физических лиц за II квартал 2019 года.





В нем участвовали 23 белорусских банка из 24. Не был обследован только ТК Банк, у которого приостановлена лицензия на привлечение депозитов населения.





Таким образом, рублевые вклады физических лиц во II квартале достигли 26% от общего объема срочных банковских вкладов населения против 24,4% на 1 апреля.





В то же время, так как курс доллара во II квартале значительно снизился, в рублевом эквиваленте суммарные депозиты населения за квартал сократились на 105 млн. рублей — до 17,47 млрд. рублей. Вклады снизились у восьми банков, в то время как у остальных они выросли.





ВоII квартале продолжался процесс перевода средств населения с отзывных депозитов на безотзывные. Это объясняется существенно более высокими ставками по последним вкладам.









Срочные безотзывные депозиты выросли по сравнению с 1 апреля текущего года на 421 млн. рублей (до 12,27 млрд. рублей), тогда как отзывные депозиты снизились на 527 млн. рублей — до 5,2 млрд. рублей.





Большая часть отзывных депозитов номинирована в иностранной валюте: 4,72 млрд. рублей в рублевом эквиваленте. За квартал они сократились на 543 млн. рублей. Отзывные депозиты в белорусских рублях увеличились на 16 млн. рублей и достигли 0,48 млрд. рублей.





В расчете на 1 человека сумма отзывного депозита на 1 июля текущего года составила 6,27 тыс. рублей, тогда как безотзывного — 11,67 тыс. рублей.





Большая часть средств физических лиц в банках принадлежит резидентам РБ: 97,9%. Это столько же, сколько и на конец первого квартала. Но нерезиденты намного богаче жителей страны.





На 1 нерезидента в белорусских банках приходилось на 1 июля в среднем 17,95 тыс. рублей и 14,14 тыс. долларов, в то время как у жителя РБ было всего 4,69 тыс. рублей и 6,72 тыс. долларов.