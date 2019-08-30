Белорусы тратят на питание 39,5% расходов
Доля расходов населения Беларуси на питание продолжает сокращаться. Во втором квартале, по данным выборочного обследования Белстата, она составила 39,5%, что на 0,4 п.п. меньше, чем год назад. Также сократилась доля расходов на алкоголь и табачные изделия с 3,1% до 3%.
За год выросли расходы на оплату услуг. Если год назад беларусы тратили на услуги 25,7%, то теперь — 26,1%. При этом выросла доля расходов на услуги общественного транспорта, связи, образования, медицины, а на ЖКУ — осталась неизменной.
09:59 30/08/2019