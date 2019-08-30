Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусы тратят на питание 39,5% расходов

Доля расходов населения Беларуси на питание продолжает сокращаться. Во втором квартале, по данным выборочного обследования Белстата, она составила 39,5%, что на 0,4 п.п. меньше, чем год назад. Также сократилась доля расходов на алкоголь и табачные изделия с 3,1% до 3%.


За год выросли расходы на оплату услуг. Если год назад беларусы тратили на услуги 25,7%, то теперь — 26,1%. При этом выросла доля расходов на услуги общественного транспорта, связи, образования, медицины, а на ЖКУ — осталась неизменной.
Reform.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё