Госэкспертиза Брестского аккумуляторного завода еще не завершена

"По строительному проекту "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорт". Внесение изменений" ("изменения №2", уточняющие параметры воздействия объекта) Центром экологической экспертизы выдано отрицательное заключение государственной экологической экспертизы от 16 июля 2019 года № 2757/2019, так как представленные проектные решения не в полной мере соответствуют требованиям законодательства об охране атмосферного воздуха и государственной экологической экспертизе", - констатировали в пресс-службе.





"В настоящее время доработанный указанный проект внесений изменений находится на государственной экологической экспертизе", - добавили в ведомстве.





В Минприроды также уточнили, что выданное в мае 2017 года положительное заключение госэкспертизы распространяется только на часть проекта. "По строительному проекту "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы от 26 мая 2017 года № 759/2017. В дальнейшем, проектной организацией было уточнено и детализировано воздействие объекта на окружающую среду, в том числе на основании паспортных данных на конкретное технологическое и пылегазоочистное оборудование", - отметили в Минприроды.





По итогу, в ранее утверждённую ("базовую") проектную документацию были внесены соответствующие изменения ("изменения №1"). По проекту указанных изменений Центром экологической экспертизы утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы от 18 января 2019 года № 270/2019. "При этом, учитывая, что внесённые изменения не затронули весь проект (ранее принятые принципиальные технологические решения были сохранены), действие заключения государственной экологической экспертизы от 26 мая 2017 года № 759/2017 распространяется на проектные решения, не затронутые внесёнными "изменениями №1", - констатировали в ведомстве.





Учитывая изложенное, по состоянию на 27 августа 2019 года по проектной документации по строительству аккумуляторного завода (с учётом внесённых "изменений №1") действуют положительное заключение государственной экологической экспертизы от 18 января 2019 года № 270/2019 и положительное заключение государственной экологической экспертизы от 26 мая 2017 года № 759/2017 в части проектных решений, не затронутых внесёнными "изменениями № 1".









Таким образом, "реализация инвестпроекта станет возможна только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы по внесенным изменениям и подтверждения инвестором всех реализованных решений, которые предусмотрены проектной документацией", - подчеркнули в Минприроды.





ООО "АйПауэр" начало строительство завода аккумуляторных батарей (АКБ) на промплощадке "Аэропорт" в СЭЗ "Брест" в конце 2017 года после разрешения Брестского райисполкома, СЭЗ "Брест" и Госстройнадзора.





Между тем, жители Бреста неоднократно проводили акции протеста, утверждая, что запуск завода окажет негативное влияние на экологию города и здоровье брестчан.





В начале 2018 года протестующие собрали 37 тыс. подписей и направили их в администрацию президента. В апреле 2018 года правительственная комиссия, работу которой координировало министерство природы и охраны окружающей среды, не выявила нарушений в проекте по строительству завода.





В конце июня президент Беларуси Александр Лукашенко поручил компетентным органам разобраться с ситуацией, которая сложилась вокруг запуска аккумуляторного завода в Бресте. После этого Генеральная прокуратура начала проверку по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию этого завода. Одновременно в производство Генпрокуратурой были приняты уголовные дела о взятках, возбужденные Комитетом государственной безопасности в отношении соучредителя завода Виктора Лемешевского.









В середине июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода ООО "Айпауэр" в Бресте. Решение принято на основании закона о местном управлении и самоуправлении, а также информации, предоставленной министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.







