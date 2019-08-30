Два грузинских банка хотят открыться в Беларуси
Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия дал интервью журналу «Бизнес-ревю» и рассказал, что на беларуский рынок хотят выйти два крупных грузинских банка.
— Успешно работает Белорусский Народный Банк, где многие открывают счета. Его акционером является Bank of Georgia, которым руководит мой близкий друг банкир Константин Церетели. Банк кредитует малый и средний бизнес, и те клиенты, которые обращались ко мне, очень довольны работой с ним.
Еще два крупных грузинских банка хотели бы выйти на беларуский банковский рынок. Я не могу сейчас сказать, что это за учреждения, — они пока только присматриваются к рынку. Финансовая система в Грузии очень развита и работает на высоком уровне. Наши банки, например, представлены на Лондонской бирже. И если здесь появятся другие банки с грузинским капиталом, плохо от этого никому не будет.
Портал Infobank.by обратился к беларуским банковским экспертам, и те подтвердили, что никаких препятствий для прихода новых грузинских банков в нашу страну нет. Единственное, на чем они заострили внимание, — вряд ли речь идет о создании новых кредитно-финансовых организаций, скорее — можно говорить о покупке грузинской стороной уже действующих в Беларуси банков.
08:36 30/08/2019