Действительно, начиная с 2016 г., объем государственной поддержки стал последовательно сокращаться: в 2016 г. – 2,8 млрд руб., в 2017 г. – 1,9 млрд руб., в 2018 г. – 1,24 млрд руб., в 2019 г. – 0,8 млрд руб. В 2020 г. власти планируют полностью отказаться от практики директивного кре­дитования.





Однако отказ от непосредственного предоставления денег в виде дотаций, кредитов, гарантий не означает, что государство перестанет поддерживать убыточные субъекты хозяйствования. Сегодня мы рассмотрим несколько примеров, как госорганы продолжают обеспечивать жизнедеятельность крупных предприятий в условиях сокращения лимитов прямой поддержки.





Найти инвестора для колхоза? Запросто!





Оригинальный вариант финансирования деятельности предприятий административными способами хорошо иллюстрирует пример ОАО «Батчи», собственником 99% акций которого является Кобринский райисполком.





В 2018–2019 гг. здесь развернулась масштабная реконструкция молочно-товарных ферм «Шиповичи» и «Батчи» с привлечением банковских кредитов и лизинга. В результате по итогам 2018 г. суммарный долг пред­приятия вырос на 1,84 млн руб.





Но этого оказалось недостаточно, поэтому в июле 2017 г. была инициирована открытая подписка на акции предприятия на 999 904 руб., которые «по удачному стечению обстоятельств» приобрело ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод».





Но и этих денег оказалось мало: в марте 2019 г. инициирована еще одна закрытая подписка на акции на 2,2 млн руб. Кто стал инвестором, нам пока неизвестно, но можно предположить, что Кобринский райисполком найдет «счастливчика» и на этот раз.





Внешне приобретение акций в рам­ках открытой или закрытой подписки выглядит довольно благопристойно. Но в ряде случаев скрывает манипуляции, направленные на перераспределение долей в пользу государственных органов или финансирование очередного инвестиционного проекта другим предприятием, подконтрольным госорганам.





Второе, на наш взгляд, также является формой непрямой, но директивной поддержки отдельных предприятий со стороны государства.









«Волшебные превращения» Борисовского мясокомбината





Следующая история посвящена ори­гинальному финансовому «оздоровлению» ОАО «Борисовский мясокомбинат». Это пред­приятие, одно из крупнейших в одноименном районе, с 2012 г. вело убыточную деятельность. Что привело к закономерному итогу: на 1 января 2016 г. по данным бухгалтерской отчетности обязательства предприятия превысили его активы на 62 млн деноминированны рублей.





В то же время предприятие обес­печивало работой 2127 человек, что делало недопустимым его прямое банкротство. Местные влас­ти вынуждены были проявить чудеса эквилибристики: по возможности сохранить рабочие места и одновременно решить проблему хронически убыточного предприятия. В итоге найдено сложное, но по-своему изящ­ное решение.





В августе 2016 г. по инициативе основного собственника предприятия – местных властей – проводится реорганизация ОАО «Борисовский мясокомбинат», в результате которой из его состава выделяются 3 новых организации: ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1», ОАО «Свинокомплекс Негновичи» и ОАО «Лошницкий край».





Через месяц, в сентябре 2016 г., само ОАО «Борисовский мясокомбинат» с остатками имущества и долгами через процедуру реорганизации присоединяется к сельскохозяйственному предприятию ОАО «Забашевичи».





Спустя месяц ОАО «Забашевичи» по удивительному стечению обстоятельств попадает в постановление Совмина от 31.10.2016 № 889 как предприятие, в отношении которого инициируется проведение процедуры экономической несостоятельности (банкротства).





В итоге цепочки последовательных реорганизаций из 188,6 млн деноминированных рублей обязательств на новом мясокомбинате осталось всего 3 млн руб., остальные сброшены на предприятие, подлежащее банк­ротству.





Сегодня ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» – прибыльное предприятие. По итогам 2018 г. его прибыль составила 0,612 млн руб. против 1,343 млн руб. годом ранее, а собственный капитал достиг 21,328 млн руб.





И не скажешь, что в прошлом это одна из самых закредитованных организаций района. Предприятие даже выплатило дивиденды – 2,26 руб. на акцию. Учитывая, что государство яв­ляется акционером с 100%-ной долей участия, вся сумма дивидендов была направлена в бюджет.





Любопытно, что в первоначальном ОАО «Борисовский мясокомбинат» миноритарным акционерам (в основном, физическим лицам) в совокупности принадлежало 7% акций. А в выделенных предприятиях, в т.ч. ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» 100% акций принадлежит государству, то есть физические лица остались вместе с кредиторами на прежнем предприятии и канули в пучину реорганизаций.









Как мы видим, снижение закредитованности предприятий не всегда требует реструктуризации задолженности. Иногда кредиторов мож­но завести в лес корпоративных действий, где они столкнутся со всем несовершенством законов о хозяйственных обществах и об экономической несостоятельности (банкротстве).





Таким образом, у государства и сегодня более чем достаточно способов поддержать определенные предприятия благодаря обилию возможностей для предоставления льгот, преференций, ад­министративной поддержки и про­ведения дополнительных эмис­сий акций.





Другое дело, что эти меры нельзя назвать дальновидными, по­скольку они направлены на поддержку убыточных, больных организаций за счет здоровых. А если поддерживать хронически убыточное пред­приятие за счет прибыльного, неизменным останется только одно – убыточное предприятие.





Особые льготы для «большой цементной тройки»





16 мая 2019 г. Указом Президента № 181 в целях финансового оздоровления предприятий цементной отрасли трем предприятиям – ОАО «Белорусский цемент­ный завод», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Красносельскстройматериалы» – были предоставлены значительные финансовые послабления.





Прежде всего, это беспроцентная отсрочка на 10–19 лет с погашением в течение последующих 7–11 лет в отношении сумм, выплаченных Минфином в 2015–­ 2019 гг. Экспортно-импортному банку Китая по правительственным гарантиям.





Эти деньги в свое время привлекались для модернизации предприятий. Однако исполнить обязательства по привлеченным займам в необходимом объеме сами предприятия оказались не в состоянии.





В результате кредитор воспользовался гарантиями, предоставленными правительством, и получил деньги с Минфина. Сумма возмещения составила 549,881 млн USD. Любопытно, что и в последующие годы – до 2024 г. – Минфин продолжит выплачивать кредит за ОАО «Кричевцементношифер» на общую сумму 29,546 млн USD с возмещением произведенных выплат в 2038– 2049 гг.





Кроме этого, тем же Указом предусмотрена реструктуризация задолженности вышеуказанных предприятий перед банками-кредиторами, в список которых попали 6 крупнейших кредитно-финансовых организаций нашей страны: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь».





План реструктуризации предполагает отсрочку по отдельным кредитам до 2025 г. с погашением задолженности до 2029 г. и установлением предельных процент­ных ставок: в белорусских рублях – в размере не более ставки рефинансирования Нацбанка; в USD и EUR – не более 7% годовых; в российских рублях – не более 11,5% годовых.





Предоставленные льготы распространились и на задолженность за поставленный предприятиям «большой цементной тройки» природный газ. Указ предусматривает по ней отсрочку до конца года с рассрочкой последующей оплаты с 1 января 2020 г. по 2023 г. Причем задолженность, образовавшаяся до 1 января 2016 г., фиксируется в белорусских рублях по курсу на 1 января 2016 г. Напомним, что для остальных предприятий отпускная цена устанавливается в USD и подлежит оплате по курсу Нацбанка на день оплаты.









И наконец, вишенка на торте: освобождение от налога на недвижимость и земельного налога. ОАО «Белорусский цементный завод» – на срок с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2038 г.; ОАО «Красносельскстройматериалы» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2037 г.; ОАО «Кричевцементношифер» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2049 г.





Меры по финансовой поддержке можно смело называть беспрецедентными – нашумевший Указ Президента от 02.10.2018 № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», хотя и использует похожий механизм переноса сроков погашения задолженности, все же предусматривает меньшие сроки предоставления отсрочек и рассрочек оплаты.





На наш взгляд, такого рода нормативно-правовые акты лучше всего подтверждают тезис о том, что директивная поддержка предприятий возможна и без непосредственного предоставления прямой финансовой поддерж­ки. Но возможности властей не ограничиваются льготами и преференциями.











