На что белорусы тратят большего всего средств

Питание по-прежнему занимает значительную часть потребительских расходов белорусов — 39,5% (во втором квартале 2018-го — 39,9%), при этом на алкоголь и сигареты белорусы стали отдавать немного меньше — 3% (во втором квартале 2018-го — 3,1%), сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Доля трат на непродовольственные товары от общего объема потребительских расходов составила 31,4% (во втором квартале 2018-го — 31,3%). Меньше белорусы стали тратить на обувь и одежду, а также на предметы личного пользования, а вот на домашнюю утварь и бытовую технику во втором квартале 2019 года белорусы отдавали чуть больше, чем за такой же период прошлого года.









На оплату услуг во втором квартале 2019 г. пришлось 26,1% расходов (25,7% в аналогичном периоде прошлого года). Выросли траты на все виды услуг. Немного больше, чем в прошлом году, уходило средств на услуги учреждений культуры, спорта, туристические и экскурсионные услуги, на услуги общественного транспорта, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги, услуги связи и образования. Объем трат на ЖКУ для жителей республики остался прежним — 7,2%.



