Гибридный автобус не прижился в Минске





И вот теперь выяснилось, что гибридный автобус не прижился. Так, из-за конструкции передней двери она открывается только тогда, когда переднее колесо стоит ровно. Датчик следит за положением колеса, и если оно вывернуто, — то дверь не открывается. А если учесть, что у гибридного буса всего две двери, а работает он на маршруте с большой плотностью пассажиров, — то становится понятно, что такая особенность гибридобуса в мегаполисе очень неудобна. Кроме того, датчик не всегда срабатывал правильно.





Самая важная задача, поставленная перед третьим троллейбусным парком на период тестовой эксплуатации гибридного автобуса, – добиться снижения расхода топлива. По мнению производителей, гибридный автобус в состоянии обеспечивать снижение потребления топлива приблизительно до 30 % по сравнению с автобусами с традиционным приводом и уменьшать количество выбросов вредных веществ в окружающую среду.









Но добиться снижения расхода топлива не удалось, пишет «Транспортник стлицы». Водитель Евгений Шингирей рассказывает: «Остановки в городе расположены на минимальных расстояниях, постоянно останавливаешься, трогаешься, открываешь-закрываешь двери, в результате экономить не получается».





«Белкоммунмаш» выпустил две единицы автобусов с гибридным приводом, один из которых был передан в опытную эксплуатацию в филиал «Автобусный парк № 2» города Слуцка. Что касается минского образца, то по окончании тестовых испытаний он, предположительно, отправится к пассажирам Борисова.