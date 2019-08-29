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«Санта» начинает ребрендинг сети "Рублевский"

Сеть «Санта» планирует открыть в Минске сразу шесть супермаркетов. Как стало известно Office Life, самой крупной будет точка в ТЦ «Магнит» (1150 кв. м). Его ретейлер намерен открыть торжественно в ближайшие дни: готовится целое шоу.

Также «Санта» появится в Каменной Горке, Сухарево, Серебрянке, в начале Логойского тракта. Решено снять вывеску «Рублевский» и в знаковой точке на Немиге (Победителей, 1).

Сеть намерена немного менять акцент: от чисто продовольственного ретейла к ретейлу и общепиту. К магазинам будут добавлять пекарни и пиццерии.

Напомним, сеть «Санта» входит в бизнес-империю Александра Мошенского. Кроме сети магазинов, у него есть, например, компании «Санта Бремор» и «Савушкин продукт». Одним из шагов по расширению ретейл-направления стала покупка сети «Рублевский». Сначала структуры Мошенского отрицали это приобретение. Затем все же подтвердили. Александр Мошенский заявил, что две сети перейдут на один бренд. Кроме того, в 2019 году «Санта» начала реорганизацию юрлиц «Рублевского».
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