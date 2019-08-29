«Санта» начинает ребрендинг сети "Рублевский"

Также «Санта» появится в Каменной Горке, Сухарево, Серебрянке, в начале Логойского тракта. Решено снять вывеску «Рублевский» и в знаковой точке на Немиге (Победителей, 1).





Сеть намерена немного менять акцент: от чисто продовольственного ретейла к ретейлу и общепиту. К магазинам будут добавлять пекарни и пиццерии.





Напомним, сеть «Санта» входит в бизнес-империю Александра Мошенского. Кроме сети магазинов, у него есть, например, компании «Санта Бремор» и «Савушкин продукт». Одним из шагов по расширению ретейл-направления стала покупка сети «Рублевский». Сначала структуры Мошенского отрицали это приобретение. Затем все же подтвердили. Александр Мошенский заявил, что две сети перейдут на один бренд. Кроме того, в 2019 году «Санта» начала реорганизацию юрлиц «Рублевского».