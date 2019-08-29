Сеть «Зорина» меняет вывеску на «Соседи»

Срок действия договора — четыре года. Сумма сделки — почти 99,5 тыс. рублей.





При этом уже до заключения сделки некоторые магазины «Зорина» работали под брендом «Соседи». Это торговая точка на ул. Руссиянова в районе ст. м. «Уручье». Также в 2017 году общество сдало сети в аренду магазин на ул. Гинтовта.





По состоянию на конец 2018 года доля государства в ОАО «Зорина» составляла 25,79%. Это пакет Мингорисполкома. На данный момент, вероятно, он уменьшился примерно до 15,8%, потому что в мае 2019 года «Соседи» объявили о намерении выкупить около 10%.









С учетом ОАО «Зорина» в сети «Соседи» сейчас будет около 120 точек. Такой вывод можно сделать на основании данных из торгового реестра. На сайте сети указано, что у нее 106 магазинов. Возможно, это пока без учета «зориновских».





Напомним, что совладелицей «Соседей» является литовская предпринимательница Алма Яунцемене. Она также связана с сетью ресторанов «Васильки» и пиццериями «Пицца Темпо».