Но близкие и коллеги начальника службы маркетинга предприятия Владимира Корольчука настаивают на его невиновности. Мать осужденного, Валентина Корольчук, обратилась с открытым письмом к президенту:





— Мы внимательно смотрим все Ваши выступления, а последнее совещание с правоохранительными органами стало для нас лучом надежды и дало желание еще пожить! Весь трудовой коллектив возмущен (есть ходатайство) и все жители нашего посёлка! Сын вину не признает, т.к. он и не виноват. Он выполнял свою работу и действовал в интересах предприятия. Сын обжаловал приговор. Гродненский областной суд оставил срок лишения свободы 3 года. Так сколько судов еще нужно пройти, чтобы доказать, что дело сфабриковано и вины нет?





По мнению силовиков, в 2013 году Корольчук распорядился без предварительной оплаты отгрузить россыпью 339 тонн (5 железнодорожных вагонов) портландцемента. Оплата партии стоимостью 33 878 рублей не поступила, а в 2015 году это юрлицо вообще ликвидировано.





По оценке правоохранительных органов, топ-менеджер, действуя из личной заинтересованности и явно выходя за пределы прав и полномочий, предоставленных по службе, дал распоряжение об отгрузке в адрес минской компании цемента без предварительной оплаты и причинил ущерб «Красносельскстройматериалам» в особо крупном размере.









И сам Корольчук, и авторы ходатайства от имени коллектива предприятия (под ним — 220 подписей) считают, что вменять в вину отгрузку цемента в зимний период без полной предоплаты — ошибка. Здесь уместно говорить скорее «о коммерческом риске, нежели о каких-то злонамеренных действиях».





Реализация цемента имеет ярко выраженную сезонность. Пик продаж цемента приходится на весенне-летне-осенний период, время активных строительных работ. Зимой продажи резко падают, склады затовариваются. Если они полностью загружены, производство придется остановить, а это чревато ростом себестоимости и падением конкурентоспособности.





В 2013 году на цементном заводе в Красносельске «сложилась фактически патовая ситуация, когда при штатной вместимости складских помещений (силоса), а это максимум 53 000 — 54 000 тонн, на предприятии скапливалось более 57 000 тонн готовой продукции». «Часть готовой продукции за неимением свободных складских площадей поместили уже в 40−50 железнодорожных вагонов без оформления документов, поскольку мы искали потребителей, куда в срочном порядке можно их отгрузить, чтобы не останавливать предприятие, — пишет Корольчук. — Естественно, если при такой ситуации не организовать ритмичные продажи готовой продукции и не высвободить силос то неминуемо привело бы к остановке цементных мельниц и всего технологического процесса в целом».





— Как можно давать оценку действиям должностного лица лишь в части двух сделок (с двумя не рассчитавшимися ООО — прим. Ред.), вырванных из общего контекста и всего массива договоров, заключенных и реализованных зимой 2013 года. Т.е. если с 100 фирмами, с которыми наше общество работало на тех же основаниях и по той же схеме, все прошло хорошо и они рассчитались — действия Корольчука законны и правомерны, а если 2 фирмы не рассчитались, то это преступление!!! Договора шаблонны, процесс отгрузки также формализован. Разница состоит только в том, что одни предприятия рассчитались, а два предприятия нет. Это что, называется преступлением и за это можно лишать свободы? — недоумевают коллеги сотрудника ОАО «Красносельсксройматериалы».









— Династия Корольчук проработала на цементом заводе больше 150 лет, — пишет президенту Валентина Корольчук. — Нас поддерживают все люди, которые живут в нашем г. п Красносельском, работают на заводе. Но ужас, который сейчас испытываем, похож на тот, который был, когда во время Великой Отечественный войны, мы были детьми и прятались от бомбежки, жили в землянке… Мы просим Вас вмешаться в ситуацию и верим, что справедливость будет восстановлена.