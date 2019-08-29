"Мы рассчитываем, что по итогам 2019 года общий объем переработки должен составить 18 млн тонн. В целом ситуация показала наши возможности находить быстрые и эффективные решения в самых сложных ситуациях", - сказал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".





Замглавы концерна подчеркнул, что "на работу НПЗ в этом году значительно повлияли непредвиденные обстоятельства, связанные с поставками из России загрязненной нефти, заводы, особенно "Нафтан", были вынуждены снижать объемы переработки".





Между тем, по его словам, годовой объем нефтепереработки можно будет оценить по факту, так как "необходимо решить еще много задач по успешному проведению остановочных ремонтов, надежному обеспечению нефтепродуктами наших потребителей — как в стране, так и за ее пределами, а также не допустить снижения темпов строительства новых объектов".









Он также подтвердил, что в Беларуси считают маловероятным восстановление запланированных годовых объемов транзита нефти (59,75 млн тонн – ИФ) и в этой связи рассчитывают на увеличение тарифов на транспортировку нефти для компенсации выпадающих доходов. "В качестве компенсационных механизмов наиболее логичным нам видится увеличение тарифов на транспортировку нефти, так как обеспечить восстановление планируемых объемов ее транспортировки вряд ли удастся, поскольку в период поставки загрязненной нефти европейские потребители перешли на альтернативные маршруты", - сказал Сизов.





Как сообщалось, по данным Белстата, Беларусь в январе-июне 2019 года импортировала из России 8,53 млн тонн нефти, что на 6,1% меньше, чем в январе-июне 2018 года. В стоимостном выражении импорт нефти сократился на 6% - до $3,22 млрд.





В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск может ввозить 18 млн тонн нефти (по 4,5 млн тонн ежеквартально) для переработки.





В текущем году индикативный баланс импорта нефти в Беларусь не выполняется в полном объеме из-за форс-мажора, связанного с поставками в апреле по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлоридами нефти, что привело к необходимости очистки трубопроводной системы и вытеснению с территории республики в РФ около 1,3 млн тонн некондиционной нефти.