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Russia goodbye: газ в Украину будут поставлять из США

Украина смогла договориться с США о поставках природного газа через Польшу, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщение на сайте ЭРУ.

Известно, что соглашение об этом группа «Энергетические ресурсы Украины» подписала с Польской нефтегазовой компанией PGNiG. 

В сообщении, в частности, говорится: «В рамках соглашения с начала ноября месяца текущего года сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года».

В свою очередь председатель PGNiG Петр Возняк заявил: «У нас есть возможность покупать сжиженный газ на конкурентных условиях в надежных поставщиков со всего мира. Мы также зарезервировали полную мощность на терминале в Свиноуйсьце, где ожидаем 39 поставок в следующем году, и имеем свободную мощность в газопроводе в Польше и на ее границах. Это делает PGNiG привлекательным партнером для сотрудничества в создании современного и безопасного рынка газа». 


В ЭРУ отметили, что украинское государство может быть не единственным потребителем природного газа из США.
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