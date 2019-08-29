Ротшильды угодили в скандал с Нацаэропортом Молдовы

"NR Investments Ltd 28 августа завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций молдавской Avia Invest SRL, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева", - отмечают в Investments.





О том, что главная "воздушная гавань" Молдовы будет продана, ничего не предвещало. О самой сделке стало известно 19 августа. По этому поводу президент страны Игорь Додон созвал в срочном порядке заседание Высшего совета безопасности.





"Мы обязуемся быть абсолютно прозрачными в управлении Международным аэропортом Кишинева и помогать использовать его потенциал, привлекая дополнительные инвестиции для увеличения трафика и удобства как авиакомпаний, так и их пассажиров", — цитирует слова Ротшильда пресс-служба NR Investments Ltd.





По его словам, компания абсолютно аполитична и "является сильным финансовым партнером", который вносит богатый опыт в регионе в интересах аэропорта.





В пресс-релизе указано, что "кульминацией этой сделки стало активное взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами, включая министра экономики и инфраструктуры Молдовы Вадима Брынзана и премьер-министра Майи Санду".





В компании также отметили, что NR Investment стремится тесно сотрудничать с правительством Молдовы в расширении аэропорта и обеспечении его качества в соответствии с лучшими европейскими стандартами.





Натаниэль Филип Ротшильд также известный как Нат - швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable.







Реакция президента Молдовы

Глава республики Игорь Додон прокомментировал факт завершения сделки о переходе иностранному инвестору компании Avia Invest, "которой правительство Юрия Лянкэ преступным путем передало в концессию Международный аэропорт Кишинева". Об этом президент написал на своей странице в Facebook.





"На последнем заседании Высшего совета безопасности, которое состоялось 23 августа, руководители всех ответственных ведомств, включая Минэкономики, проинформировали Совет о блокировании этой транзакции и невозможности ее завершения. Это отражено и в протоколе заседания", - отметил Додон.





По его словам, он всегда выступал против решения правительства о концессии аэропорта, так как материальный ущерб и риски национальной безопасности, связанные с этой схемой, огромны.





"Эта позиция была озвучена и руководством правительства в рамках того же заседания Совбеза", - сказал президент.





Он отметил, что после Высшего совета безопасности некоторые государственные ведомства действовали вопреки тому, что было согласовано в рамках заседания от 23 августа.





"Это очень серьезно, и компетентные органы должны расследовать этот факт, чтобы не допустить дальнейшего ущемления интересов Республики Молдова", - заключил Додон.





В правительстве отрицают переговоры с Ротшильдом

Сразу после заявления президента последовал пресс-релиз от кабинета министров Молдовы, в котором указано, что правительство настаивает на расторжении заключенного в 2013 году договора о концессии аэропорта Кишинева.





"Правительство вносит важные уточнения в связи с появившейся информацией о смене акционера компании Avia Invest – концессионера Международного аэропорта Кишинева: "Не было никаких консультаций между правительством и NR Investments Ltd", - сообщили в кабмине.





Там добавили, что премьер Майя Санду и правительство были проинформированы постфактум о подписании контракта о покупке 95% акций Avia Invest компанией NR Investments Ltd.









"Правительство не было проинформировано или проконсультировано о намерении NR Investments Ltdприобрести Komaksavia Airport Invest Ltd, обладающей 95% Avia Invest, а также о завершении процесса покупки", - подчеркнули в кабмине.





Более того, как отметили в пресс-службе правительства, премьер и министр экономики сообщили представителю NR Investments Ltd, что у контракта о концессии серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что договор рассматривается на данный момент в прокуратуре.





Затем, как пояснили в кабмине, вопрос обсуждался в рамках Высшего совета безопасности, где представители министерства экономики и инфраструктуры, а также ответственных органов подтвердили, что контракт был заключен с превышением полномочий и у него есть серьезные проблемы с правовой точки зрения, таким образом блокируется регистрация компании NR Investment Ltd как нового акционера Avia Invest.





"В сообщении для прессы, которое появилось сегодня, понимаем, что NR Investments Ltd приобрела полностью компанию Komaksavia Airport Invest, зарегистрированную на Кипре, косвенно став последним эффективным бенефициаром Avia Invest с 95% акций этого предприятия", - добавили в правительстве.





В кабмине подчеркнули, что "намерены сотрудничать с правовыми структурами для расторжения контракта о концессии Международного аэропорта Кишинева".





Концессия аэропорта Кишинева и следствие

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года, в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.





Ранее законодатели создали следственную комиссию для проверки законности организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове, начиная с 2013 года.





В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будут расследовать, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий.





До 31 декабря должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC, а также итоги проверки контракта о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов.









Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны проверить другие группы договоров. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.





В конце июля парламент ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение договоров государственно-частного партнерства.