Изменения в ценах и доходах с 1 сентября: что подорожает и подешевеет?

Какие еще изменения в ценах и доходах ждут белорусов – читайте в традиционном обзоре Myfin.by





Банки меняют процентные ставки

С 1 сентября белорусов ждет снижение ставок по потребительским кредитам и по депозитам. На днях Нацбанк Беларуси опубликовал новые значения расчетной величины стандартного риска. Их банки используют как ориентир при создании новых продуктов. Подробнее в обзоре Myfin.by.





На 12,6% повышается тарифная ставка 1-го разряда

На 4,6 рубля повышается тарифная ставка 1-го разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, а также организаций, сотрудники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам. Ставка составит 41 рубль.





Беларусбанк прекращает прием денежных переводов «Стриж»

В Беларусбанке сообщили, что с 1 сентября прекращается прием денежных переводов через систему «Стриж».





В банке рекомендуют воспользоваться услугой Беларусбанка по переводу денежных средств с использованием банковских карточек (их реквизитов).









Будут дороже услуги «Белтелекома» и «Белпочты»

В сентябре уже будут дороже некоторые услуги «Белтелекома» и «Белпочты». Как сообщалось, с 28 августа подорожали услуги связи и почтовые отправления.





В «Белтелекоме» тарифы на связь с 28 августа повысили в среднем на 8,4%. В почтовой связи произошло подорожание пересылки почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г, в частности, для физлиц – с 0,48 до 0,54 рубля.





Изменятся цены на сигареты

В Беларуси с 1 сентября подорожают несколько марок сигарет – на 5-10 копеек. При этом некоторые из ввозимых сигарет подешевеют. А цены на табачные изделия «Табак-Инвест» и «Энерго-Оил» останутся без изменений.





Меняются правила по некоторым страховкам

Изменения по правилам оформления некоторых страховок относятся к договорам на страхование жизни, дополнительной пенсии, обязательного страхования строений и автострахования.





Снизятся тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц – с 0,14 до 0,13 %. Страховки подешевеют.





Можно оформлять «автогражданку» в электронном виде

С 1 сентября 2019 года договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств можно будет оформить в электронном виде.





Договор можно будет заключить через любой гаджет с выходом в интернет.









Возобновится бесплатный проезд школьников в общественном транспорте

Проезд школьников в городском общественном транспорте снова будет бесплатным. Эта норма для школьников действует с 1 сентября в течение учебного года.