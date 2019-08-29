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Изменения в ценах и доходах с 1 сентября: что подорожает и подешевеет?

В Беларуси с 1 сентября изменятся цены на ряд товаров и услуг. Вместе с тем подешевеют кредиты и вырастут зарплаты бюджетников.

Изменения в ценах и доходах с 1 сентября: что подорожает и подешевеет?
Какие еще изменения в ценах и доходах ждут белорусов – читайте в традиционном обзоре Myfin.by.

Банки меняют процентные ставки

С 1 сентября белорусов ждет снижение ставок по потребительским кредитам и по депозитам. На днях Нацбанк Беларуси опубликовал новые значения расчетной величины стандартного риска. Их банки используют как ориентир при создании новых продуктов. Подробнее в обзоре Myfin.by.

На 12,6% повышается тарифная ставка 1-го разряда

На 4,6 рубля повышается тарифная ставка 1-го разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, а также организаций, сотрудники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам. Ставка составит 41 рубль.

Беларусбанк прекращает прием денежных переводов «Стриж»

В Беларусбанке сообщили, что с 1 сентября  прекращается прием денежных переводов через систему «Стриж».

В банке рекомендуют воспользоваться услугой Беларусбанка по переводу денежных средств с использованием банковских карточек (их реквизитов).


Будут дороже услуги «Белтелекома» и «Белпочты»

В сентябре уже будут дороже некоторые услуги «Белтелекома» и «Белпочты». Как сообщалось, с 28 августа подорожали услуги связи и почтовые отправления.

В «Белтелекоме» тарифы на связь с 28 августа повысили в среднем на 8,4%. В почтовой связи произошло подорожание пересылки почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г, в частности, для физлиц – с 0,48 до 0,54 рубля.

Изменятся цены на сигареты

В Беларуси с 1 сентября подорожают несколько марок сигарет – на 5-10 копеек. При этом некоторые из ввозимых сигарет подешевеют. А цены на табачные изделия «Табак-Инвест» и «Энерго-Оил» останутся без изменений.

Меняются правила по некоторым страховкам

Изменения по правилам оформления некоторых страховок относятся к договорам на страхование жизни, дополнительной пенсии, обязательного страхования строений и автострахования.

Снизятся тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц – с 0,14 до 0,13 %. Страховки подешевеют.

Можно оформлять «автогражданку» в электронном виде

С 1 сентября 2019 года договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств можно будет оформить в электронном виде.

Договор можно будет заключить через любой гаджет с выходом в интернет.


Возобновится бесплатный проезд школьников в общественном транспорте

Проезд школьников в городском общественном транспорте снова будет бесплатным. Эта норма для школьников действует с 1 сентября в течение учебного года.
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