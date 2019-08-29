Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Девальвация? Белорусский рубль снова обвалился на торгах

Резким ростом доллара, евро и российского рубля завершились торги 29 августа.

К концу августа белорусский рубль расслабился. Этим воспользовались его основные конкуренты и уже второй раз подряд все вместе подорожали, обновив локальные максимумы.

Значение валютной корзины подскочило на 0,54% и впервые превысило уровень начала августа на 0,15%.

Курс доллара вырос сразу на 0,0127 рубля до 2,0923 BYN/USD. Это максимальное значение за 83 дня (без малого три месяца). 

Рост доллара продолжается уже пятые торги подряд. Его курс за это время подскочил на 0,0377 BYN, а с начала августа американец подорожал уже на 0,0573 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0159 BYN до 2,3175 BYN/EUR.

Европейская валюта подорожала уже четвёртый раз подряд. Суммарная прибавка за это время составила +0,0416 BYN. Это позволило евровалюте взобраться на максимум за два месяца.

Курс российского рубля поднялся на 0,0135 BYN до 3,1369 BYN/100 RUB. Рубль РФ подорожал всего второй раз подряд, но оказался на максимуме за 21 день.

Россия

Четвёртый раз подряд Центробанк России девальвировал российский рубль к доллару. Официальный курс доллара на завтра вырос на 33 копейки до 66,7471 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра вырос тоже четвёртый раз подряд, вплотную подобравшись к отметке 74,00 RUB/EUR. Банк России повысил курс европейской валюты на 30 копеек до 73,9558 российских рублей.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё