Девальвация? Белорусский рубль снова обвалился на торгах

К концу августа белорусский рубль расслабился. Этим воспользовались его основные конкуренты и уже второй раз подряд все вместе подорожали, обновив локальные максимумы.





Значение валютной корзины подскочило на 0,54% и впервые превысило уровень начала августа на 0,15%.





Курс доллара вырос сразу на 0,0127 рубля до 2,0923 BYN/USD. Это максимальное значение за 83 дня (без малого три месяца).





Рост доллара продолжается уже пятые торги подряд. Его курс за это время подскочил на 0,0377 BYN, а с начала августа американец подорожал уже на 0,0573 BYN.





Курс евро подскочил на 0,0159 BYN до 2,3175 BYN/EUR.





Европейская валюта подорожала уже четвёртый раз подряд. Суммарная прибавка за это время составила +0,0416 BYN. Это позволило евровалюте взобраться на максимум за два месяца.





Курс российского рубля поднялся на 0,0135 BYN до 3,1369 BYN/100 RUB. Рубль РФ подорожал всего второй раз подряд, но оказался на максимуме за 21 день.





Россия

Четвёртый раз подряд Центробанк России девальвировал российский рубль к доллару. Официальный курс доллара на завтра вырос на 33 копейки до 66,7471 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра вырос тоже четвёртый раз подряд, вплотную подобравшись к отметке 74,00 RUB/EUR. Банк России повысил курс европейской валюты на 30 копеек до 73,9558 российских рублей.