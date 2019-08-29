Верховный суд подтвердил недобросовестную конкуренцию "Евроторга"





Напомним, что после проверки заявления ООО «Широких», МАРТ признал факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Евроторг».





Это выразилось в том, что крупнейшая в Беларуси сеть через поставщиков требовала поднятия розничных цен в магазинах ООО «Широких», чтобы цены в магазинах "Евроопт" были самыми низкими.





Опротестовывая решение суда "Евроторг" указал на отсутствие прямых письменных доказательств с требованиями о повышении розничных цен.









Однако Верховный суд решил, что отсутствие письменных доказательств "не может быть принято, как основание для отмены решения суда первой инстанции", поскольку суд оценивал все доказательства в совокупности, полномочия МАРТ, а также наличие нарушений законодательства МАРТ при принятии им оспариваемого решения.





В итоге кассационная жалоба ООО "Евроторг" оставлена без удовлетворения, сообщила пресс-служба МАРТ.