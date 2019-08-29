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Верховный суд подтвердил недобросовестную конкуренцию "Евроторга"

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобы ООО "Евроторг" и подтвердил, что действительно имело место ценовое давление на магазины конкурентов.


Напомним, что после проверки заявления ООО «Широких», МАРТ признал факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Евроторг». 

Это выразилось в том, что крупнейшая в Беларуси сеть через поставщиков требовала поднятия розничных цен в магазинах ООО «Широких», чтобы цены в магазинах "Евроопт" были самыми низкими.

Опротестовывая решение суда "Евроторг" указал на отсутствие прямых письменных доказательств с требованиями о повышении розничных цен. 


Однако Верховный суд решил, что отсутствие письменных доказательств "не может быть принято, как основание для отмены решения суда первой инстанции", поскольку суд оценивал все доказательства в совокупности, полномочия МАРТ, а также наличие нарушений законодательства МАРТ при принятии им оспариваемого решения.

В итоге кассационная жалоба ООО "Евроторг" оставлена без удовлетворения, сообщила пресс-служба МАРТ.
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