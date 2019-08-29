Семья друга Лукашенко возглавила рейтинг Forbes

Первое место клан Гуцериевых в этом рейтинге занимает уже пятый год подряд. Суммарная оценка состояний всех его представителей за год снизилась, но незначительно, с 5,97 млрд долларов до 5,65 млрд долларов.





При этом состояние Саида Гуцериева, сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, выросло вдвое — отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М.Видео».





Белорусский бизнес Гуцериева

Беларусь — тоже одна из важных инвестиционных площадок для Михаила Гуцериева. В настоящее время бизнесмен, находящийся в хороших отношениях с Александром Лукашенко, ведет разноплановый бизнес в нашей стране. Самый крупный проект реализует «Славкалий», который сейчас строит в Минской области калийный комбинат.





Еще один крупный актив российского миллиардера в Беларуси — компания «Славнефтехим», которая является дочерним предприятием «РуссНефти». Она уже около 20 лет работает на белорусском рынке, поставляет нефть и на Мозырский НПЗ, и на «Нафтан».





В год перерабатывает от 500 тысяч до 1 млн тонн нефти. «Славнефтехим» поставляет нефтепродукты на внутренний рынок и на экспорт. В прошлом году нефтетрейдер вошел в топ-10 налогоплательщиков Минска.





Третья белорусская «дочка» Гуцериева компания «СертусАвиа» построила в Национальном аэропорту Минск ангар для бизнес-авиации и частную усадьбу в Красносельском.





Еще одно стремительно развивающееся бизнес-направление российского бизнесмена в Минске — это ИТ-сектор. Его партнером является белорусский предприниматель Виктор Прокопеня. Их совместные компании сейчас квартируют в бизнес-центре на Октябрьской площади.





Занимает Гуцериев и нишу на рынке коммерческой недвижимости Минска. В частности, он построил бизнес-центр на ул. Железнодорожной и гостиницу «Ренессанс» в начале пр. Дзержинского.





А в апреле этого года стало известно, что Гуцериеву приглянулся не-Kempinski — бизнесмен достроит комплекс у цирка для белорусских «дочек».



