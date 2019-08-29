



"Сейчас период, когда мы готовим очередные предложения. Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь", - цитирует минстра БелТА





По его словам, подготовленные белорусской стороной предложения будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства. Будут представлены различные подходы, в том числе касающиеся изменения формулы цены на газ.





Отвечая на вопрос о готовящейся программе действий по интеграции в "союзном государстве", Виктор Каранкевич не конкретизировал предложения белорусской стороны, но подтвердил, что в проекте программы заложены подходы по развитию сотрудничества в электроэнергетике и газовой сфере.









В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.





Власти Беларуси хотят покупать в России газ по внутренней цене для Смоленской области РФ. В РФ на это отвечают требованием большей "интеграции" в "союзном государстве"