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Чтобы не под бой курантов: в Минэнерго надеются договориться о цене на газ до декабря

Активная фаза переговоров с Россией по цене на газ, которая будет действовать с 1 января 2020 года, начнется в сентябре, сообщил сегодня министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.


"Сейчас период, когда мы готовим очередные предложения. Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь", - цитирует минстра БелТА.

По его словам, подготовленные белорусской стороной предложения будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства. Будут представлены различные подходы, в том числе касающиеся изменения формулы цены на газ.

Отвечая на вопрос о готовящейся программе действий по интеграции в "союзном государстве", Виктор Каранкевич не конкретизировал предложения белорусской стороны, но подтвердил, что в проекте программы заложены подходы по развитию сотрудничества в электроэнергетике и газовой сфере.


В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м. 

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"Белорусский партизан"
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