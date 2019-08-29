США официально объявили о повышении пошлин на импорт из Китая

Сотни американских компаний, занимающихся розничной торговлей, производством обуви, игрушек, а также технологических компаний предупредили, что это приведет к росту цен.





В официальном уведомлении Торгового представителя США говорится, что взимание 15-процентной пошлины начнется с 00:01 воскресенья и коснется части списка товаров из Китая на сумму более 125 миллиардов долларов.





Речь, в частности, идет об «умных» часах, наушниках с технологией Bluetooth, телевизионных панелях и многих видах обуви.





Таможенная и пограничная служба США начнет взимать 15-процентную пошлину на товары из остальной части списка стоимостью 300 миллиардов долларов с 15 декабря. Это затронет сотовые телефоны, ноутбуки, игрушки и одежду, говорится сообщении торгового представителя США, опубликованном в официальном издании Federal Register.





Президент Трамп объявил о повышении пошлин с 10 до 15 процентов в прошлую пятницу в Твиттере, пойдя на очередной виток эскалации торговой войны между США и Китаем.





Ранее Пекин ввел пошлины на американские товары общим объемом 75 миллиардов долларов, включая нефть.





Пресс-секретарь торгового представителя США заявил, что его ведомство опубликует в Federal Register отдельное уведомление с деталями запланированного Трампом повышения пошлин до 30 процентов на товары стоимостью 250 миллиардов долларов, которые уже облагаются пошлинами в 25 процентов. Уведомление будет содержать процедуры сбора комментариев общественности к этому шагу.









Пока неясно, возобновят ли делегации США и Китая переговоры в сентябре, как предполагали ранее американские официальные лица.





Обращаясь по телефону к участникам сельскохозяйственной выставки в Декейторе, штат Иллинойс, Трамп сказал, что он мог бы заключить «быстрое соглашение» с Китаем, чтобы повысить шансы на свое переизбрание в 2020 году.





При этом он сказал, что «это будет неправильное соглашение», добавив, что он предпочел бы «все сделать правильно».





По его словам, второй подход требует более жесткой позиции и более длительных переговоров. Трамп добавил, что федеральная помощь фермерам финансируется из пошлин, взимаемых с китайских товаров.





Сотни компаний розничной торговли, производителей обвуи и бизнес-групп призвали Трампа отказаться от предложенных пошлин, предупредив, что они приведут к повышению потребительских цен и спровоцируют сокращение рабочих мест.





Более 200 американских обувных компаний заявили в среду, что средний размер пошлин на обувь составляет 11 процентов и достигает 67 процентов на некоторые модели, и их повышение еще на 15 процентов будет обходиться потребителям в 4 миллиарда долларов каждый год.





«Из-за сентябрьского введения пошлин на большинство обувной продукции из Китая, включая практически всю кожаную обувь, трудолюбивые американские работники и семьи не смогут избежать ущерба, вызванного этим повышением налогов», – говорится в письме компаний, направленном Трампу.









Более 160 других объединений предпринимателей, включая Национальную федерацию розничной торговли, Ассоциацию лидеров розничной индустрии и Ассоциацию производителей оборудования также призвали Трампа отложить пошлины.





По их мнению, это ударит по американцам в разгар оживленного предпраздничного сезона покупок.