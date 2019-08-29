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Лукашенко передал подарок вице-президенту Европейского инвестиционного банка

Посол Беларуси Александр Михневич совершил рабочую поездку в Люксембург. Здесь он встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком. Как сообщает сайт посольства, белорусский дипломат передал вице-президенту ЕИБ подарок от Александра Лукашенко в качестве символа теплых и дружественных отношений.


Недавно Вазил Худак посетил Беларусь. Он встречался с президентом страны. Также в ходе визита были подписаны два кредитных соглашения: о финансировании реконструкции дороги Минск-Вильнюс на сумму в 110 млн евро и проекта по улучшению водоснабжения на 66 млн евро.

Александр Михневич и Вазил Худак обсудили итоги визита вице-президента ЕИБ в Беларусь, возможности расширения деятельности банка в Беларуси. Отдельно они остановились на регламенте разработки долгосрочной стратегии сотрудничества Беларуси и ЕИБ.

Ранее сообщалось, что ЕИБ может нарастить финансирование проектов в нашей стране до 500 млн евро. Также банку предложили открыть представительство в Беларуси.
Reform.by
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