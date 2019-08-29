



Недавно Вазил Худак посетил Беларусь. Он встречался с президентом страны. Также в ходе визита были подписаны два кредитных соглашения: о финансировании реконструкции дороги Минск-Вильнюс на сумму в 110 млн евро и проекта по улучшению водоснабжения на 66 млн евро.





Александр Михневич и Вазил Худак обсудили итоги визита вице-президента ЕИБ в Беларусь, возможности расширения деятельности банка в Беларуси. Отдельно они остановились на регламенте разработки долгосрочной стратегии сотрудничества Беларуси и ЕИБ.





Ранее сообщалось, что ЕИБ может нарастить финансирование проектов в нашей стране до 500 млн евро. Также банку предложили открыть представительство в Беларуси.