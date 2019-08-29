Евразийский банк развития не верит в рост ВВП в Беларуси на 4%

Такой прогноз сделан в ежемесячном информационно-аналитическом обзоре банка за июль 2019 года. В нем отмечено, что за полугодие ВВП Беларуси увеличился всего на 0,9%, а последствия от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» продолжают оказывать негативное влияние на рост экономики страны.





В то же время, в обзоре отмечено, что во второй половине 2019 года белорусская экономика может получить поддержку от сельскохозяйственного производства в связи с более высоким, чем в 2018 году, урожаем зерновых, а также увеличением внутреннего спроса в РФ благодаря ожидаемому росту бюджетных расходов.





В то же время, в банке отметили, что сдерживающее влияние на темпы роста ВВП в РБ окажет укрепление белорусского рубля и замедление потребительского спроса в самой Беларуси.





Кроме того, в Евразийском банке развития ожидают, что внешняя торговля РБ в текущем году внесет в ВВП страны отрицательный вклад. Эксперты банка отметили, что экспорт в Беларуси сокращается более быстрыми темпами, чем импорт, в связи с чем отрицательное сальдо внешней торговли товарами за полугодие выросло до 1,5 млрд. долларов с 1,3 млрд. долларов за шесть месяцев 2018 года.









Негативное влияние на белорусский экспорт, как отмечено в обзоре, оказало замедление роста внешнего спроса и уменьшение объемов экспорта нефтепродуктов. В банке также отметили негативное влияние на внешнюю торговлю РБ укрепления белорусского рубля и строительства БелАЭС.





В обзоре также отмечено, что в то время, как доходы республиканского бюджета в первом полугодии текущего года остались на уровне прошлого года и составили 11,5 млрд. рублей, то расходы выросли на 0,7 млрд. рублей и достигли 9,5 млрд. рублей. К отсутствию роста доходов привели сокращение доходов от внешнеэкономической деятельности (на 16,5%) и последствия налогового маневра в РФ. Но бюджет остался с профицитом в размере 2 млрд. рублей. По итогам 2019 года, профицит бюджета в Беларуси ожидается равным 1,6 млрд. рублей.





Довольно оптимистично в Евразийском банке развития оценивают перспективы инфляции в РБ. Эксперты банка ожидают, что в текущем году она составит 5,3%, немного превысив целевой ориентир в 5%.