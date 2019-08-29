Согласно данным, размещенным на электронной торговой площадке zakupki.butb.by, МАРТ готов заплатить за разработку механизма ориентировочно 20 тыс. рублей. Однако к разработчикам предъявляются довольно жесткие требования, в том числе и по срокам выполнения научно-исследовательской работы - 75 дней.





Целью задания является разработка порядка введения временного государственного ценового регулирования на товары и последующая оценка его эффективности. Для этого МАРТ требует, чтобы разработчик обязательно изучил порядок введения временного государственного ценового регулирования на товары в государствах-членах Евразийского экономического союза и определил принципы и условия введения временного государственного ценового регулирования на товары. Также механизмом должен быть определен перечень госорганов, которые смогут выступать инициаторами введения временного ценового регулирования. Впрочем, госорганы также будут действовать не по своему усмотрению, поскольку победитель тендера должен будет разработать и методические рекомендации по определению критического диспаритета цен. Речь идет о разнице в ценах на отдельные группы потребительских товаров с сопредельными странами. Как предполагается, государственное регулирование цен будет вводиться, если будет значительная разница с ценой на аналогичные товары в соседних странах.









Помимо определения критериев победитель тендера обязан будет разработать и процедуру выбора конкретного способа ценового регулирования отдельных товаров, а также предоставить его обоснование.





Проект предусматривает и разработку порядка продления введенного ранее временного государственного регулирования цен и взаимодействия по данному вопросу с Евразийской экономической комиссией и государствами-членами ЕАЭС.





Научная разработка для МАРТ должна включать механизм оценки влияния введения временного государственного ценового регулирования на изменение индекса потребительских цен, а также определение методики оценки эффективности введения и продления временного ценового регулирования на товары.





Согласно документам объявленного тендера, МАРТ не ставит никаких условий относительно того, кто может стать разработчиком нового механизма ценового регулирования в Беларуси. Ими могут стать как научные коллективы Национальной академии наук, так и независимые экономические эксперты. Однако слишком большой либерализации или внедрения передовых опытов западных стран ожидать не стоит. По условиям конкурса, методологическую основу исследования должны составить Договор о Евразийском экономическом союзе и акты законодательства Беларуси, рег ирующие ценообразование. В качестве информационной базы исследования предлагается использовать научные периодические издания, научные публикации, методики и разработки стран ЕАЭС в области ценового регулирования на товары.