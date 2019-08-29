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РБК: объем «теневой» экономики РФ составил 12,7% ВВП

Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Самая высокая доля неучтенной экономики в сфере операций с недвижимостью.

По данным Росстата, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн руб. Однако доля скрытой экономики снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в 2015 году — 13,2% (11 трлн руб.), в 2014 году — 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).


Согласно данным Росстата, в госуправлении и обеспечении военной безопасности, в секторе водоснабжения и утилизации отходов совсем отсутствует неформальная деятельность.

Кроме того, в документах Росстата сказано, что расчеты показателей скрытой и неформальной экономики основаны на косвенной информации, применении балансовых методов и экспертных оценках. В расчеты теневой экономики не включена криминальную деятельность, то есть производство и реализацию наркотиков и оружия, проституцию, порнографию и др., хотя международным стандартом их рекомендуется включать.
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